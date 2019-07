Festival sucht Fahrrad

Besucher sollen die Region erkunden: Für das „Skandaløs “ vom 1. bis 3. August am Hülltoft-Tief in Neukirchen werden gerne alte Drahtesel angenommen

von Dorthe Arendt

17. Juli 2019, 16:22 Uhr

neukirchen | Alte Drahtesel willkommen: „Zuhause steht noch ein ungenutztes Fahrrad, vielleicht mit kleineren Macken, aber funktionstüchtig? Dann ist jetzt die Gelegenheit gekommen, dem Drahtesel noch einen Sinn zu geben und nebenbei das Skandaløs-Festival zu unterstützen“, heißt es in einem Aufruf von drei engagierten jungen Frauen. „Vom 1. bis 3. August findet das Skandaløs-Festival am Hültoft-Tief in Neukirchen statt. Dieses Jahr wird Südtondern durch ein Regionalprogramm besondere Aufmerksamkeit bekommen“, erläutert Lisa Mika, die derzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr im Infozentrum und Naturschutzverein Wiedingharde absolviert.

In der Tat: Unter anderem können interessierte Festival-Besucher einem Schäfer über die Schulter zu gucken, im Energieland Nordfriesland auf Entdeckungstour zu gehen und mit dem Natur- und Landschaftsexperten Carl-Heinz Christiansen die Region zu erkunden. Zudem haben die Festivalbesucher freien Eintritt in die Ausstellung der Nolde-Stiftung, auch eine vogelkundliche Wanderung sowie eine kulinarische Küstentour sind geplant.

Das Regional-Programm haben Lisa Mika sowie ihre Mitstreiterinnen Franziska Brandl (Freiwilliges Kulturelles Jahr im Charlottenhof) und Leefke Rosenberg (Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbüro Niebüll) gemeinsam mit den Organisatoren des Skandaløs-Festivals ausgearbeitet.

„Um an Touren teilzunehmen, oder um die Gegend zu erkunden, soll es einen Fahrradverleih auf Spendenbasis geben. Deshalb möchten wir einen Aufruf zur Fahrradspende starten“, so Lisa Mika. Die Fahrräder dürfen gerne montags bis sonnabends zwischen 9 und 16 Uhr im Infozentrum Wiedingharde, Toft 1, Klanxbüll, vorbeigebracht werden. Bei Fragen bitte gerne unter Telefon 04668/313 melden“, teilen die Initiatorinnen weiter. Was im Anschluss mit den Fahrrädern passieren solle, stehe noch nicht genau fest. Es gebe mehrere Überlegungen, unter anderem, die Räder für einen guten Zweck zu versteigern oder auch die beim Fahrradverleih eingenommen Spenden wiederum den Spendern der Drahtesel zukommen zu lassen.

Beim Skandaløs-Festival werden auf fünf Bühnen mehr als 50 Musik-Acts auftreten. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Theater, Workshops, Filmen, Vorträgen und Diskussionen, die den Horizont erweitern sollen, so die Veranstalter. Die Themen Land und Stadt, Energie und Umwelt stehen dabei besonders im Fokus.

Das diesjährige Festival wird gleichzeitig das letzte am Hülltoft-Tief sein. Grund ist ein Infrastruktur-Problem. Unter anderem sind dauerhafte Einrichtungen für Strom und Wasser, die nötig wären, aus Naturschutzgründen nicht möglich. „Wir werden nun unsere ganze Energie in das letzte Skandaløs am Hülltoft-Tief stecken. Was danach aus dem Festival wird, hängt nicht allein von uns ab. Wir sind offen für neue Möglichkeiten und Gelegenheiten, um kleine kulturelle Perlen zu züchten. Jede Hilfe dabei ist uns herzlich willkommen“, so die Veranstalter Kulturflut Skandaløs e.V.

www.skandaloes-festival.de