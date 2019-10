Fest der Lichter wird im Wilhelminen-Hospiz gefeiert

Avatar_shz von Anja Werner

18. Oktober 2019, 14:07 Uhr

niebüll | Das Wilhelminen-Hospiz feiert in diesem Jahr sein Lichterfest unter dem Motto „aller guten Dinge sind 3“. Am Freitag, 8. November, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr findet im Haus Underwood, Westersteig 6, in Niebüll dieses Lichterfest statt. Für das besondere Haus ist dies seine Art eines Tags der offenen Tür. Besucher können einen kleinen Einblick in alle Angebote bekommen, die unter dem Dach des Wilhelminen-Hospizes vereint sind.

Es stellen sich dabei vor die Anlaufstelle „Trau Dich“ mit ihren Angeboten, der ambulante Hospizdienst mit seinen Möglichkeiten der Begleitung und die Unterstützungsangebote für Erwachsene in Zeiten der Trauer. Das stationäre Hospiz bietet Führungen an. Der große Bereich der ehrenamtlichen Mitarbeit, für den das Hospiz-Team immer interessierte und engagierte Menschen braucht und sucht, wird präsentiert.

Es gibt an diesem Abend ein kleines, aber feines Programm. Und für einen kleinen Imbiss ist auch gesorgt. Das Team des Niebüller Wilhelminen-Hospizes am Westersteig in Niebüll freut sich auf viele interessierte Besucher.