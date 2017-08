Fesselnder Blues und dröhnende Bässe

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Bärbel Nissen-Schütt hat kaum Pause. Nachdem der Sommer mit den mittwöchlichen After-Work-Konzerten gut gelaufen ist, naht nun das Herbstprogramm. Die Programm-Managerin des Charlottenhofs in Klanxbüll hat wieder eine bunte Palette aus bekannten, beliebten Musikern und Neuentdeckungen zusammengetragen. Dazu Klassiker, die das Haus füllen. So geht es gleich mit der Oldorf-Party am Sonnabend, 16. September, los. „Ein wunderbares Vergnügen für alle, die sich von früher kennen“, heißt es. Eine Woche haben alle Fans Pause, bevor es am Tag vor der Bundestagswahl – am Sonnabend, 23. September, – weitergeht: Dann kommt Brixton Boogie aus Hamburg nach Nordfriesland. Blues war früher ein Selbstgänger und erlebt – mit einer kleinen Unterbrechung – inzwischen wieder einen Aufschwung. Die Musiker packen zum Blues eine eigene Mixtur an unterschiedlichen Tönen der Musikhistorie hinzu, die Interpretation ist frei.

„Neu ist der Jazzfrühschoppen“, sagt Bärbel Nissen-Schütt. Diese neue Aktion soll am Sonntag, 1. Oktober, um 10 Uhr gefeiert werden. Die Gruppe Mascha Nina & her Dixie Gang hat sich extra für den Auftritt gegründet. „Wer möchte, kann ein leckeres Frühstück genießen. Zu hören ist New Orleans Jazz“, erklärt die Geschäftsführerin. Am Sonnabend, 14. Oktober, geht es weiter mit der Abba-Review-Band. „Ein Selbstgänger“, sagt Bärbel Nissen-Schütt. Hier kommen die Fans der Popgruppe auf ihre Kosten. Jeder Song wird mitgesungen. Ein Ritt durch 40 Jahre Rockgeschichte bietet die Gruppe Coverdeal am 28. Oktober. Fans von Kieler Woche, Alstervergnügen oder Hamburger Hafengeburtstag kennen die Truppe. „Es ist ein Roadtrip der besonderen Art“, so die Programm-Managerin.

Rund einen Monat später – am Sonntag, 3. Dezember, – öffnet dann der Weihnachtsmarkt. Menschen, die Lust haben dort mit einem eigenen Stand zu verkaufen, können sich noch anmelden. Bei freiem Eintritt wird von 10 bis 17 Uhr unter anderem ein Kinderprogramm, Kunsthandwerk und Leckereien aus der Region geboten. Hier hat die neue Freiwillige im kulturellen Jahr, Antonia Ahner ihren ersten Auftritt – als Engel. „Das ist Tradition bei uns“, lacht Bärbel Nissen-Schütt.

Am 16. Dezember ist Michy Reincke zu Gast. Der Hamburger Liedermacher ist nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein brillanter Entertainer. Er erzählt wilde Geschichten aus seinem Musikerleben, äußerst unterhaltsam. Sein „Taxi nach Paris“ wird heute noch oft im Radio gespielt. Oft gespielt wird mittlerweile auch die Musik von Fjarill: Die 2004 gegründete schwedische Folk-Pop-Band besteht aus der schwedischen Pianistin und Sängerin Aino Löwenmark, die auch die meisten Gesangsparts übernimmt, und der südafrikanischen Violinistin Hanmari Spiegel, die außerdem für den Hintergrundgesang sowie einige Solo-Gesangsparts zuständig ist. Die Texte werden in Schwedisch und Afrikaans gesungen. Die beiden jungen Frauen faszinieren die Zuschauer durch ihre fast sphärische Musik,die klingt mal melancholisch, dann wieder fröhlich.

Nach Weihnachten steht die Silvesterparty an. Diesmal mit der Band Joker, die viele Hits der Musikgeschichte darbietet. Dazu kommen Stücke aus der aktuellen Chartliste und spezielle Oldies. „Wir tanzen und feiern ins neue Jahr“ sagt die Organisatorin. Fazit: Der Herbst kann kommen.