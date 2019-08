Ferienpass-Paddeltour: Munteres Geschnatter auf der Soholmer Au

von Dorthe Arendt

08. August 2019

leck | Der große Regen kam erst, als alle Boote sicher in Waygaard angekommen waren: Im Rahmen des Ferienpasses der Gemeinde Leck starteten 15 Boote mit rund 40 Kindern und vielen ehrenamtlichen Betreuern am Bargumer Schöpfwerk. Von dort aus galt es, auf der Soholmer Au mit der Strömung Richtung Waygaard zu paddeln. Organisator Gerd Komander hatte zwei Pausen zur Stärkung eingeplant: Die erste Pause fand am Schöpfwerk „An de Kanal“ statt – es gab Erfrischungsgetränke, Äpfel, Bananen und süße Nervennahrung. Die Bürgerfestvereins-Mitglieder Manfreth Sakschewski und Friedrich Kusch fuhren nicht nur die Verpflegung parallel zu den Paddlern an der Soholmer Au entlang, sondern kutschierten auch einige Busse und Autos sowie alle Kanuanhänger an den Zielort. Auf dem Deich betrachteten einige Schafe das muntere Geschnatter der Paddler auf der Soholmer Au. Weiter ging es Richtung Bongsieler Kanal. Dort hatten Thommy Behrens und Harald Eis vom Bürgerfestverein Tische und Bänke aufgebaut servierten und Nudeln mit Hackfleischsoße. Nun wurde doch noch ein kurzes Stück auf der Lecker Au gepaddelt, die am Vortag wegen zu geringen Wasserstands und zu vieler Pflanzen als Paddelflüsschen verworfen worden war. Viele Helfer trugen zum Gelingen der Aktion bei; neben den Mitgliedern des Bürgerfestvereins unterstützten unter anderem auch Jugendfeuerwehr und der MTV Leck.