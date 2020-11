Südtondern : Fehlende Schlachthofkapazitäten bereiten Bauern mehr Sorgen als Geflügelpest

Laut Wolfgang Stapelfeldt vom Kreisbauernverband gibt es nur vereinzelt Geflügelbauern in Südtondern.

10. November 2020, 16:48 Uhr

Südtondern | Die mehrheitlichen landwirtschaftlichen Betriebe in Südtondern sind aus den Bereichen Milchviehaltung, Ackerbau und Schweinemast. „Wir haben nur vereinzelt Geflügelbauern, aber die betreiben auch keine Mast im großen Stil“, berichtet Wolfgang Stapelfeldt vom Kreisbauernverband Südtondern.

Diese Landwirte seien nun gefordert, die vom Kreisveterinäramt gestellten Auflagen in Bezug auf die Geflügelpest zu erfüllen. Für alle Geflügelhalter – ob Hobby oder Gewerblich – gilt nun das Aufstallgebot, heißt: die Tiere müssen aus dem Freiland geholt und im Stall untergebracht werden. „Aber das stellt kein großes Problem dar, die Betriebe haben alle Erfahrung und wissen genau, was da zu tun ist“, sagt Stapelfeldt.

Ungekanntes Ausmaß der Geflügelpest

Allerdings, so der Verbandsvorsitzende weiter, habe er dieses Ausmaß einer Geflügelpest noch nicht erlebt. „Es scheint sich um eine hochinfektiöse Erkrankung mit massivem Befall zu handeln, am Wochenende haben wir am Deich etliche verendete Gänse und Wildvögel am Deich gesehen.“

Zum Teil waren die Kadaver bereits angefressen, wie Stapelfeldt berichtet. Maderhund und Füchse haben dieser Tage wohl leichtes Spiel mit ihrer Beute und können sich nach bisherigem Stand auch nicht mit der Pest infizieren. Zudem seien jedoch vor allem die Nationalpark-Ranger in unermüdlichem Einsatz, um die Vogelkadaver zu beseitigen.

Wenig Geflügelhalter in Südtondern

Auch wenn sich das Bild, dass sich Spaziergängern bietet, zum Teil grausig ist, trifft die Seuche die Landwirte in Südtondern nicht so hart, so Stapelfeldt: „Wir haben wenig Geflügelhalter mit großen Beständen. Größere Sorgen bereiten uns momentan die Absatzprobleme bei Milch und Fleisch wegen Corona und fehlende Schlachthofkapazitäten bei den Schweinen.“