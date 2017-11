Geflügelschau in Biebüll : Federvieh begeistert Besucher

vergrößern 1 von 2 Foto: Lorenzen (2) 1 von 2

Niebüll | Von Federfüßigen Zwerghühnern bis zu Elsterpurzlern: Am Wochenende gab es einiges zu bestaunen in der Niebüller Stadthalle. Zum 40. Mal fand in diesem Jahr die Geflügelausstellung des Rasse-Geflügelzuchtverein Niebüll und Umgebung statt. Besucher hatten am Sonnabend und Sonntag von jeweils zehn bis 17 Uhr Zeit rund 340 ausgestellte Tiere zu bewundern und sich mit Alt- sowie Jungzüchtern zu unterhalten, um mehr über die Geflügelzucht zu erfahren. In jedem Jahr mit von der Partie ist Volker Hansen, der seit 29 Jahren erster Vorsitzende und Ausstellungsleiter des Vereins ist. Er selbst nahm dieses Jahr mit insgesamt sechzehn Tieren teil. „Ich bin 1958 als Jugendlicher in den Verein eingetreten und nun schon knapp 60 Jahre dabei“, erklärt er und wirkt ein kleines bisschen stolz. Stolz darf er auch sein, denn der Zwerg-Dresdner (siehe Foto) des Vorsitzenden wurde jetzt mit der Bestnote ausgezeichnet.

Besucher durften sich auf die unterschiedlichsten Tiere mit einzigartigen Mustern und Farben freuen. Besonders die kleinen Gäste konnten sich gar nicht satt sehen an den Hühnern, Hähnen und Tauben mit ihrem unterschiedlich gefärbten Gefieder. Unter den zahlreichen Aussteller waren in diesem Jahr auch Anwärter: Darunter 24 Alt- und fünf Jungzüchter, deren Tiere bereits am Freitag prämiert worden waren. Die Bestnote „Vorzüglich“, erreichten Tiere der Züchter Paul Sörensen, Flemming Olesen, Sönke Hansen, Volker Hansen, Uwe Lützen, Arno Mommsen, Jane-Marie Mommsen, Marcus Mommsen und Finn Hansen. Die zweitbeste Note „Hervorragend“ erreichten die Tiere der Züchter Hauke Nielsen, Paul Sörensen, Sönke Hansen, Stephan Lützen, Uwe Lützen, Bent A. Lund, Peter Mohr, Rolf-D. Haupt, Jan Martens, Arno Mommsen, Marcus Mommsen, Bjarne Röbbel, Sören Fries und Finn Hansen.