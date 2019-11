Polizei sucht Zeugen : Faustgroßer Feldstein als Tatwerkzeug: Pkw in Leck aufgebrochen

Am Sonntag wurde am hellichten Nachmittag ein Wagen auf einem Parkplatz in Leck aufgebrochen.

12. November 2019, 12:38 Uhr

Leck | Die Polizei sucht nach Hinweisgebern: Am Sonntag, 10. November, wurde am Nachmittag zwischen 14 und 14.30 Uhr ein Auto aufgebrochen, und zwar auf dem Parkplatz am Fitnessstudio Gym 4 You, in unmittelbarer Nähe zum ZOB in Leck.

Portemonnaie gestohlen

„Der unbekannte Täter warf mit einem faustgroßen Feldstein die Scheibe der Beifahrertür eines VW Tiguan ein und entwendete ein Portemonnaie“, teilt die Polizei nimmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Leck unter der Nummer 04662/8912618 zu melden.

