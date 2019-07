Familienfest im Reggaerhythmus

Mitreißendes Konzert: „Nervling“ singen und zeigen im Charlottenhof, was glücklich macht

26. Juli 2019, 12:25 Uhr

klanxbüll | „Alle Jahre wieder“, sagte eine strahlende Sängerin Moira Serfling, als die gespannt wartende Masse in der Scheune des Charlottenhofs ihren „Star“ am Mittwochabend jubelnd begrüßte.

Es war ein Auftritt, der lange auf der Kippe stand, da Partner und Gitarrist Tom Baetzel im Frühjahr die Folgen eines schweren Motorradunfall zu überstehen hatte. „Der Fuß hing nur noch an einem Faden!“ Als wäre nichts gewesen, stand der Musiker lächelnd auf der Bühne; statt sechs hatte er sich nur drei Monate Rekonvalenz gestattet. „Manches Lied hörte sich auf der Krankenstation ganz anders an“, bekannte er. Der Song „Hier kommt keiner lebend raus“ erhielt eine neue Bedeutung.

Beiden „Nervlings“ war die Erleichterung deutlich anzumerken. Konzerte im Charlottenhof empfinden sie als Familentreffen. „Die Hälfte des Saals sind Verwandte“, so Moira Serfling, „Und die anderen sind die Nachbarn“, ergänzte Tom Baetzel. Der Dialog wurde zur Erheiterung fortgesetzt; weit angereiste Kinder und der Bruder wurden ebenso begrüßt wie die wenigen „Ahnungslosen“. Es war wie immer ein Heimspiel. Die Damenriege in der ersten Reihe konnte es kaum erwarten, die alten Klassiker wie „Love you so“ mitzusingen und tänzerisch zu begleiten.

Und dann legte das Duo, das sich mit Keyboarder und Drummer verstärkt hatte, wie in alten Zeiten gewaltig los. „Während der Produktion zu unserem aktuellen Album „keine ahnung.“ im Sommer 2017 hatten wir so viel Spaß im Studio mit unseren Freunden Manne Uhlig (Drums) und Tomáš Ferko (Keys, Bass), dass wir kurzerhand daraus eine feste Vierer-Besetzung gründeten.“ Der ohnehin mitreißende Sound hat sich dadurch noch einmal verbessert. Die Lautstärke trieb schnell die Hitze ins Freie, währen die das Publikum wieder einmal als „Chor Klanxbüll“ profilierte.

Das Konzert nahm minütlich an Fahrt auf. Moira Serfling gab unnachahmlich den weiblichen Derwisch, der nebenbei fünf Instrumente, zahlreiche Fußtasten und verschiedene Mikrofone bedient. Wie ein Teufelchen sauste die gebürtige Sylterin über die Bühne, sorgte mit launigen Bemerkungen und Geschichtchen immer wieder für Gelächter. „Ich bin froh!“ lautet ihre optimistische Botschaft. Wer „Dauer-Sauer“ ist, hat keine Chance. Gute Laune ist garantiert, wenn man „Nervling“ hört. Ein wenig schädliches Medikament, wenn die Phonzahlen nicht zu groß sind. Moira Serfling setzt darauf, dass letztlich alles gut wird, wenn sich alle ein wenig mehr lieb haben. Gleichwohl sind in den Songs der „Nervlings“ auch politisch. „Der große Blender“ geht Richtug Trump. Die Lieder entstehen oft nebenbei, berichtet Tom Batezel. „Moira kam vom Strand mit ihrer Ukulele und sagte, sie hätten ein Gefühl!“ Aus einer Idee entstand spontan ein ganzer Song. So auch, als eine Freundin erzählt, wie sie aufdringliche Männer abwehrt: „Gute Reise, mein Freund“. Die Texte sind aus dem Leben gegriffen, sind kleine Beobachtungen, sind manchmal intim, wenn es um Beziehung geht. „Da haben wir uns nackig gemacht!“ Das Publikum honoriert die Ehrlichkeit, freut sich über die Kurve zur humorvollen Selbstbespiegelung, die alles einfacher macht. „Nervling“ wirkt auf die Zuschauer tatsächlich wie ein Medikament, wie ein Brustlöser, denn die Stimmung wird immer ausgelassener. Kiana ist besonders happy. In der Pause macht die 13jährige Leckerin ihr Konzertfoto mit den „Nervlings“, das später auf das T-Shirt gedruckt wird. Viel zu schnell sind zwei wunderbare Konzertstunden vorüber. Mit „Energie“ und „Rosalie“ werden die begeisterten Zuschauer in die laue Sommernacht entlassen. „Bis zum nächsten Jahr!“