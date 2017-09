Parken in Niebüll : Falschparker sicher vor Strafzetteln?

vergrößern 1 von 1 Foto: lausen 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 19.Sep.2017 | 03:59 Uhr

Niebüll | In Niebüll kann man auch im Halteverbot und ohne Parkscheibe sein Auto abstellen – da gibt es keine Tickets. So lautet die Meinung vieler Pendler, die ihren Wagen in der Stadt parken. Das soll sich ändern. „Autofahrer müssen wissen, dass auch in Niebüll der ruhende Verkehr überwacht wird, und sie sollten sich bewusst machen, dass es rechtswidrig ist, im Halteverbot zu parken oder die zulässige Parkzeit deutlich zu überschreiten“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt in der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter. Um mehr Dynamik in das Thema Falschparken zu bringen, lässt die Stadt derzeit prüfen, ob sich die Abwicklung des gesamten Bußgeldverfahrens vom Kreis in das Amt Südtondern holen lässt. „Wenn dann die Bußgelder auch im Amt bleiben und nicht mehr an den Kreis gehen, dürfte es attraktiver werden, die parkenden Autos zu kontrollieren“, sagte Stadtvertreter Bernd Neumann (CDU).

Wie wird derzeit der ruhende Verkehr in Niebüll überwacht – und mit welchen Ergebnissen? Das berichtet Karin Schiessler-Usadel vom Amt Südtondern, die dazu einige Ergebnisse der vergangenen Monate vorstellt, die nach ihrer Einschätzung durch die Urlaubs- und Ferienzeit allerdings nur bedingt repräsentativ seien. Fest steht, derzeit stehen für das Amt Südtondern zwei Mitarbeiter und mit ihnen 14 Stunden pro Woche für die Suche nach Falschparkern zur Verfügung, neun Stunden davon entfallen auf die Stadt Niebüll. Dies gelte aber nur, wenn keiner der Mitarbeiter im Urlaub oder krank sei. Zu ihren Aufgaben zählen auch die Stellungnahmen bei Widersprüchen, die Vorbereitung von Strafzetteln, Dokumentationsaufgaben sowie telefonische Anfragen. Fazit: Etwa die Hälfte der neun Wochenstunden sind die Mitarbeiter im Außendienst auf der Suche nach Parksündern im Einsatz. „In der Regel einen Vormittag und einen Nachmittag pro Woche“, sagt Karin Schiessler–Usadel. Ein Schwerpunkt ist der Bahnhofsbereich, in dem viele Dauerparker die knappe Zahl von Stellplätzen blockieren würden. Zwölf bis 17 Verstöße pro Kontrollgang wurden dort registriert. „Wie überall handelt es sich fast immer um das Parken im absoluten Halteverbot und das Überschreiten der zulässigen Parkzeit“, berichtet Karin Schiessler-Usadel. Durch die derzeit diskutierte Neugestaltung des Eingangsbereiches zum Bahnhof auf Kosten einiger Stellplätze, dürfte sich die Parkraumnot dort noch verschärfen.

Zwei bis fünf Verstöße ergaben die Kontrollgänge rund um den Marktplatz. Weitere Schwerpunkte sind die Schulen und das Krankenhaus, für die aber keine Zahlen genannt werden. Auch in kommender Zeit sollen die Verstöße registriert werden. Ab Januar 2018 soll zudem die Überwachung des ruhenden Verkehrs neu organisiert, dadurch zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, die dann auch stärker für die Hauptstraße genutzt werden dürften, in der bisher kaum kontrolliert wird.

„Die Verwaltung wird aber nie in der Lage sein, an allen sieben Wochentagen auf die Suche nach Falschparkern zu gehen“, betont Wilfried Bockholt. Dies sei auch gar nicht das Ziel, denn nach Einschätzung des Bürgermeisters sei das Verteilen von Strafmandaten eine Gratwanderung: „Zum einen kann es nicht angehen, dass Dauerparker die Stellplätze in der Innenstadt blockieren, zum anderen wollen wir eine gastfreundliche Stadt sein, in der nicht sofort sanktioniert werden soll, wenn die Einkaufstour mit Kaffeetrinken ein wenig länger als die zwei Stunden mit Parkscheibe dauert.“

Wilfried Bockholt appelliert an die Vernunft der Autofahrer, die bisher eher laschen Kontrollen nicht zu sehr auszureizen. „Zumal auch die Polizei mal aufschreibt, jeder Autofahrer muss also überall in der Stadt damit rechnen, ein Ticket zu bekommen – das zeigen auch die ersten Ergebnisse unserer Untersuchung“, betont Wilfried Bockholt. „Diese zeigt aber auch auf, wo mehr Parkraum benötigt wird, zum Beispiel am Bahnhof“, sagt Stadtvertreter Hendrik Schwind-Hansen (SPD). Thomas Uerschels (SPD) schlägt vor, den Bahnhofsbereich attraktiver für Fahrradfahrer zu gestalten, zumal sich Niebüll das Prädikat Fahrradfreundliche Stadt auf die Fahnen geschrieben hab. Das Thema Falschparken wird die Stadtvertreter weiter beschäftigen.