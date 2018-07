Zeugen gesucht : Fahrerflucht: Trecker drängt Motorrad ab

Am Freitag kam es in Emmelsbüll-Horsbüll gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Verursacher, ein Treckerfahrer, fuhr einfach davon.

von Dorthe Arendt

22. Juli 2018, 14:26 Uhr

Die Polizei teilt mit: Am Freitag, 20. Juli, kam es in der Horsbüller Straße in Emmelsbüll-Horsbüll gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt wurde. Den Angaben zufolg war ein grüner Traktor mit Anhänger in einer Kurve mitten auf der Fahrbahn unterwegs, woraufhin der entgegenkommende Motorradfahrer sein Bike nach rechts von der Fahrbahn lenkte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Obwohl der Motorradfahrer dabei stürzte und in den Graben fuhr, setzte der Traktorfahrer seine Fahrt in Richtung Horsbüll fort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Niebüll unter der Telefonnummer 04661/40110 zu melden.