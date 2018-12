Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht in Leck

Wer hat am Freitag auf dem Parkplatz am ZOB etwas beobachtet?

von Dorte Arendt

17. Dezember 2018, 13:47 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für folgenden Vorfall: Am Freitag, 14. Dezember, kam es zwischen 14.20 bis 14.50 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Rathauses (ZOB/Viehmarkt) in Leck. Ein abgestellter VW Golf Plus wurde vermutlich beim Ausparken beschädigt. "Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Leck unter 04662/891260 zu melden.