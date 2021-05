Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht in Leck: Auto auf Behindertenparkplatz gerammt

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch vor dem Rathaus in Leck.

12. Mai 2021, 14:37 Uhr

Leck | Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Fahrerflucht in Leck, der sich am Mittwoch, 12. Mai, zwischen 10.20 und 12.10 Uhr ereignet hat. Einer Polizeimitteilung zufolge wurde auf dem Behinderten-Parkplatz vor dem Rathaus Leck, Marktstraße 7-9, ein blauer Opel Kastenwagen angefahren und beschädigt.

Wer hat etwas beobachtet?

„Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern“, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck (Telefon 04662/891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu geben.