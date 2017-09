Fachtagung zum Jubiläum: Lob für Arbeit in Niebüll

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 29.Sep.2017 | 11:59 Uhr

Der Bundesverband Produktionsschulen feierte mit einer Fachtagung sein zehnjähriges Bestehen in Niebüll. Die Fachtagung startete mit Reden des Bundesvorsitzenden Martin Mertens und des Staatssekretärs des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Thilo Rohlfs. „Diese Anerkennung durch die Politik ist uns wichtig“, sagt Martin Mertens. „Wir wollen die Produktionsschulen in den Fokus rücken, sie zum Teil des Bildungssystems machen, auch in der Gesetzgebung.“

Schließlich seien Jahr um Jahr rund 200 000 Jugendliche betroffen – Jugendliche ohne Ausbildungsplatz beziehungsweise Schulausbildung. „Allein 20 000 Jugendliche leben auf der Straße“, verdeutlichte der Vorsitzende die Dramatik. Um die Idee der vorhandenen Produktionsschulen weiter voranzubringen, plane man nun für den 6. Juni 2018 einen bundesweiten Aktionstag in jeder Region.

Bezogen auf die schleswig-holsteinischen Produktionsschulen versprach der Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Thilo Rolfs, das bestehende Produktionsschulen auch weiter finanziert und gemeinsam mit dem Verband entwickelt werden sollen. Die fast 200 deutschen Produktionsschulen arbeiten je nach Bundesland unter verschiedensten Bedingungen, rund 8000 Jugendliche starten dort Jahr um Jahr in eine bessere Zukunft. Ihn freue es besonders, dass die Fachtagung mit 120 Teilnehmern eine große Resonanz erfahren habe.

Beim Abschlussplenum berichteten die jeweiligen Protagonisten, sei es aus Leipzig oder aus Süddeutschland. Der Geschäftsführer der Berufs- und Ausbildungswerkstatt (BAW), Hauke Brückner, bekam viel Lob. „Der thematische Schwerpunkt der Tagung war der Besuch der dänischen Produktionsschulen und ihre Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren. Drei Produktionsschulen in Ribe, Sonderburg und Hadersleben haben wir gründlich erkundet.“

„Es hat sich bei uns viel getan“, so Martin Mertens abschließend mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland. Dabei war die Verständigung der Verbandsmitglieder auf bundesweit formulierte Produktionsschul-Qualitätsstandards der wichtigste Schritt. Sie beschreiben die konkreten Erfordernisse, um benachteiligte Jugendliche sozial und beruflich zu fördern.

Ein Schwerpunkt ist aktuell nicht nur die Arbeit mit Schulverweigerern oder „Schulmüden“, sondern auch die Arbeit mit Geflüchteten. Diese erhalten in den Produktionsschulen nicht nur eine praktische handwerkliche Anleitung. „Hier können sie auch Deutsch lernen“, versichert der Vorsitzende. Er plädiert für ein allgemeines Anrecht der Jugendlichen auf einen Schul- beziehungsweise Ausbildungsplatz ab dem 7. Schuljahr. „Das sollte Gesetz werden.“ Hauke Brückner befürwortet die duale Ausbildung wie bei den Produkionsschulen. „Hierzu gibt es bereits einen runden Tisch mit dem Bundesverband des deutschen Handwerks in Berlin.“

Die Berufs- und Ausbildungswerkstatt in Niebüll arbeite weiter nach den Prinzipien der Produktionsschulen. Für die Einrichtung einer eigenen Schule bestehe derzeit kein Bedarf. „Der landesweite Fokus liegt eher auf den sozialen Brennpunkten in Kiel, Flensburg, Rendsburg oder Neumünster“, so Hauke Brückner abschließend. Gleichwohl kümmert sich die BAW im besonderen Maße um Geflüchtete – mit einem breitgefächerten Angebot.