Fachkräfte-Mangel spürbar

28. Oktober 2019, 12:18 Uhr

neukirchen | Erstmals fand eine Sitzung des Schulverbandes Südtondern-Nord – zuständig für die Grundschule Süderlügum und die Grund- und Gemeinschaftsschule Neukirchen – in der neuen Mensa der Emil-Nolde-Schule in Neukirchen statt. Neben den Mitgliedern aus den 13 beteiligten Gemeinden konnte Verbandsvorsteher Friedhelm Bahnsen aus Klanxbüll auch die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Südtondern Sylke von Kamlah-Emmermann begrüßen. Nach der Verpflichtung von Kerstin Siegfried (Neukirchen) als neues stellvertretendes Verbandsmitglied teilte FriedhelmBahnsen mit, dass bei der Fertigstellung der Außenanlagen der Mensa leider Verzögerungen eingetreten sind.

Weiter berichtete er, dass an der Schule in Neukirchen ein neues Schließsystem installiert worden ist und in Süderlügum ein neues Carport für den Schulbus errichtet wurde sowie die Sanierung im Turnhallenbereich und der Umkleide abgeschlossen worden sind. Zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen über die gut geregelte IT-Betreuung an beiden Standorten.

125 Kinder besuchen derzeit die als Kulturschule anerkannte Grundschule Süderlügum, sagte Rektorin Meike Kosbü-Hermann. Im Rahmen des Kooperationsprojektes mit der Uni Flensburg werden am 3. Dezember die Kunstprojekte der Schülerinnen und Schüler vorgestellt. Erfreulich ist dort die Personalsituation mit derzeit sechs Lehrerinnen, je einer Lehrerin in Ausbildung, Sonderschulkraft, Schulassistentin sowie Schulsozialarbeiter.

Neukirchens Schulleiterin Petra Christiansen haderte dagegen für ihre 348 Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrkräfte-Mangel durch Schwangerschaften, Erziehungsurlaub und Wiedereinstieg nach langfristiger Erkrankungen. Dieses habe immer wieder neue Fachverteilungen und Stundenplanänderungen zur Folge. „Gerade an der Grundschule merken wir den Fachpersonalmangel sehr deutlich,“ bedauerte die Schulleiterin. Erfreut zeigte sie sich aber darüber, dass der Grundschultrakt nach dem Umzug der Offenen-Ganztagsschule (OGS) in die Mensa nun wieder voll genutzt werden kann. Schon jetzt habe sich die Anzahl der Essen in der Mensa auf täglich gut 40 erhöht. Zur Verhaltensweise für die Schulkinder werde derzeit an einer Art „Mensa-Pass“ gearbeitet, sagte Petra Christiansen. Als Netzwerkschule für das Lernen durch Engagement gibt es sieben Kurse zu Projekt orientierten Themen, auch mit außerschulischen Kooperationspartnern. „Hier gilt es auch das Ehrenamt zu fördern, was durch eigene Interessen geleitet wird,“ sagte Petra Christiansen. Auch die Verantwortungsgemeinschaft zur Verbesserung der Teilhabechancen der Lernenden war verlängert worden und konnte in ihrem Wirken gute Erfolge erzielen, wie die Schulleiterin bestätigte.

Am 19. Dezember wird die ganze Schule einschließlich OGS als Weihnachtsdorf umfunktioniert und für den Sommer 2020 ist die Einführung von Friesisch in der Grundschule als Arbeitsgemeinschaft geplant.

An beiden Schulstandorten wird weiter an der fortlaufenden Digitalisierung gearbeitet. Dazu gehören auch Digitalpakt-Strategien für den Unterricht mit den damit erforderlichen Anschaffungen. Dieses wurde auch durch den Haushaltsplan des Schulverbandes für 2020 deutlich, den Marian Hansen vom Amt Südtondern vorstellte. Dieser wird gespeist durch gut 1,25 Millionen Euro Verbandsumlage der 13 Gemeinden, die sich aus der jeweiligen Kinderzahl und Finanzkraft errechnet, sowie rund 124.000 Euro Schulkostenbeiträge für auswärtige Schülerinnen und Schüler.

Für Investitionen sind 331.000 Euro eingeplant, darunter auch für eine neue Tartanbahn und den Anbau eines Fahrstuhls an der Grundschule Süderlügum. Für beide Projekte sind Fördermittel beantragt. An Unterhaltungsmaßnahmen sind für Süderlügum 45.000 Euro und für Neukirchen 72.000 Euro eingeplant. „Durch ein super Klima arbeiten wir gut zusammen und haben zwei super Schulen,“ so schlug Friedhelm Bahnsen seinem Gremium vor, aus der bisherigen differenzierten Umlage künftig auch zu einer gemeinsamen Schulumlage zu kommen. Mit der derzeitigen Rufbussituation zeigten sich die Verbandsmitglieder überwiegend nicht zufrieden, zumal die Schülerzeitkarten hierfür auch nicht gelten. Auf Vorschlag von Friedhelm Bahnsen sollte darüber nachgedacht werden, diese Kosten eventuell vom Schulverband zu übernehmen.