Folk-Konzert in Niebüll : Experimentierfreudiges Duo auf der Bühne

Beim Auftritt von „Ceilidh Project“ am Sonnabend soll der Erlös der Nibøl Danske Skole zugute kommen.

von nt

19. September 2018, 16:50 Uhr

Freunde der schottischen Folkmusik dürften am kommenden Sonnabend, 22. September, in Niebüll auf ihre Kosten kommen. Dort gibt es einen Konzertabend in der dänischen Schule mit Jörg Bernkopf und Erik Frotscher, dem harten Kern des Bandprojektes „Ceilidh Project“. Der Erlös der Veranstaltung soll für den Bau des neuen Spielplatzes der Schule verwendet werden, teilen die Verantwortlichen mit.

Das Duo präsentiert in der Turnhalle der Schule laut dem Veranstaltungshinweis neu arrangierte, alte und moderne schottische Folksongs und Shanties, sowie traditionelle und eigene Dudelsackmusik – und zwar „abseits aller üblichen Klischees“.

Dabei verarbeiten die beiden das Material den Angaben zufolge auf innovative Weise: So erscheinen zum Beispiel „Ship in Distress“ und „Santi Anna“ – zwei sehr alte Shanties – in völlig neuem akustischen Gewand, nämlich mit mongolischem Obertongesang. Dabei stehen die gute Laune und der Spielspaß an erster Stelle. „Wir möchten unseren Freunden beste Unterhaltung bieten“, so Jörg Bernkopf, der Achtruper Künstler, der mit seinen Kompositionen eine Brücke von den Highlands zu seiner nordfriesischen Wahlheimat schlägt.

Einige seiner Tunes sind schon zu regelrechten Publikumslieblingen geworden. Da ist „Peter Pirates Fancy“, ein Jig (Volkstanz), ebenso wie die Hornpipe „Black Dogs Fun“, in dem er seinen Hund verewigt hat. Einen besonderen Höhepunkt verspricht „Soundscape of Frisia“, ein Stück, inspiriert von der Schönheit seiner Heimat. Die Besetzung: Jörg Bernkopf, Schottischer Dudelsack, Didgeridoo, Rav-Drum, Mandoline, Whistle, Bodhran, Gesang; Erik Frotscher, Gesang, Gitarre.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn ist eine halbe Stunde später.



Informationen über die Band gibt es unter www.ceilidh-project.de.