Diskussion in Niebüll : Europa aus Sicht der Bürger

Zu der Veranstaltung am kommenden Mittwoch sind Bevölkerung und Politiker eingeladen.

von hwo

18. Oktober 2018, 10:10 Uhr

Im Rahmen des Europadialogs, einer Initiative des Bundeskanzleramts, können Bürger und Politiker am Mittwoch, 24. Oktober, ab 19 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule Niebüll Stellung zu europapolitischen Themen nehmen. Dabei geht es nach Angaben der veranstaltenden Volkshochschule Niebüll um folgende Kernfragen: Wie erleben Bürger Europa in ihrem Alltag? Welche Rolle spielt Europa für Deutschland insgesamt? Wie sollte Europa in Zukunft aussehen? Mit dabei sind die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow und die Landtagsabgeordneten Wolfgang Baasch (SPD), Rasmus Andresen (Bündnis 90/Die Grünen), Stephan Holowaty (FDP)

sowie Lars Harms (SSW). Die Diskussion leitet Radiomoderator Carsten Kock.