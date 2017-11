Einschreibungsfeier Kreishandwerkerschaft : „Euch steht die Welt offen“

vergrößern 1 von 1 Foto: pre 1 von 1

Niebüll | Da saßen die flotten Zimmerer in ihrer klassischen Kluft erwartungsfroh neben den angehenden Bäckern, Kfz-Mechatronikern oder Fliesenlegern – alle mit leuchtenden Augen. Die Stadthalle Niebüll war zur zentralen Einschreibungsfeier der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Nord gut gefüllt, als Kreishandwerkermeister Ingwer Christophersen die rund 160 jungen Ausbildenden herzlich begrüßte.

Der Direktor der Beruflichen Schule, Finn Brandt, wies auf die alte Tradition der Einschreibung hin. Zum 15. Mal trugen sich die jungen Berufsanfänger, die vor wenigen Wochen ihre drei- oder dreieinhalbjährige Ausbildung im Handwerk angetreten haben, in das goldene Buch des Handwerks ein. Die Feierstunde wurde musikalisch von der fulminanten Youngster Big-Band der Kreismusikschule aus Föhr perfekt eingerahmt. Die unterhaltsame Moderation übernahm Olaf Behrmann, regionaler Ausbildungsbetreuer. Er forderte von jeder Berufsgruppe ein deutliches Moin – und bekam es von allen – vom künftigen Anlagermechaniker ebenso wie vom Maurerlehrling oder der Bäckereifachverkäuferin. „Geht doch!“ rief er in den Saal.

Ingwer Christophersen begrüßte Ehrengäste wie die neue Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow oder Niebülls Bürgervorsteher Uwe Christiansen. „Hauptpersonen seid jedoch ihr, die jungen Leute“, sagte der Kreishandwerkermeister ins Rund. Er lobte das Handwerk als „Wirtschaftsmacht von nebenan“. Es gebe 130 spannende Berufe – aber auch Sorgen. So fehle es fast überall an Nachwuchs und Nachfolger für die alte Inhaber-Generation. Ingwer Christophersen machte Mut, ruhig eine Führungsrolle anzustreben. Kreispräsident Heinz Maurus pries das Handwerk als Säule des Mittelstands, als verlässlichen Partner. „Ganz Europa beneidet uns um unser duales Ausbildungssystem“, betonte der weit gereiste Politiker. Und er ist sich sicher: „Als Auszubildender sind Sie keine anonyme Nummer!“ Das Ausbildungssystem fordere jedoch auch Einsatz und Leidenschaft, alles so gut wie möglich zu tun. „Die Welt steht Ihnen dann offen“, betonte Heinz Maurus.

Auch Schulleiter Finn Brandt verwies auf die Grundtugenden Ordnung, Fleiß und Zuverlässigkeit. Die jungen Leute würden in die Pflicht genommen, Qualität abzuliefern. Im Gegenzug trügen die Betriebe wie die Schule eine Aufsichtspflicht, beide Institutionen würden die Jugendlichen fördern, unterstützen und letztlich erziehen. Die Schule sei dabei die „Bildungsmacht von nebenan“, ein echter Partner des Handwerks. Der erfahrene Pädagoge warb um Vertrauen für Lehrkräfte und Lehrherrn und dankte den Betrieben. „Wir sehen uns bei der Freisprechung“, rief er den jungen Leuten zu.

Danach begann der feierliche Akt der Einschreibung. Zug um Zug trugen sich die angehenden Handwerkgesellinnen und -gesellen ins goldene Buch ein. Mit Musik der Youngster Bigband klang dieser besondere Nachmittag aus.