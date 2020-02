Etwas für die Umwelt tun

Intensive „Woche zwischen den Halbjahren“: Neukirchens Schüler sammelten Müll am Deich

12. Februar 2020, 14:41 Uhr

Neukirchen | In der Emil-Nolde-Schule in Neukirchen ist in der Woche nach den Zeugnissen viel los. Traditionell fand in dieser „Woche zwischen den Halbjahren“ ein besonderes Programm mit vielen Aktionen statt. Für die fünften und sechsten Klassen stand ein Ausflug zu den Themen „Wattenmeer und Sturmfluten“ ins Multimar Wattforum auf dem Plan. Die Schüler setzten sich auch ganz lebensnah mit dem Thema Küstenschutz auseinander.

Schüler auf Plastikjagd

Der Deich-Cleanup 2020 im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog war dabei für die Fünft- und Sechstklässler praktischer Teil dieser intensiven Woche. Lehrer Andi Davids stimmte die Schüler mit einem Bericht über die Eindeichung thematisch ein. Dann ging es in kleinen und größeren Formationen links und rechts am Außendeich auf die „Plastikjagd“. Schon nach dem ersten Tag kamen zehn große Müllsäcke prall gefüllt zusammen. Am zweiten Tag hatte der Pädagoge einen Wettbewerb zwischen den Klassen a und b angestoßen. Die Schüler scheuten keine Mühen und wagten sich sogar in die Lahnungen. Hier wurde unter Triumphgeheul ein Schuh gefunden. Die Stimmung war ausgezeichnet, auch als ein Mitwirkender bis zum Knie im Watt versank. „Es ist schön, etwas für die Umwelt zu tun“, formulierte es Chiara-Sophia May. „Die Aktion war ein voller Erfolg!“ freute sich Andi Davids. Nach dem Müllsammeln gab es als Dankeschön einen kleinen Imbiss und einen warmen Kakao im Gemeindehaus. Die siebten Klassen setzten sich mit den Themen „Vögel im Watt“ und „Wohnen-damals und heute“ auseinander.

Vorbereitung auf´s anstehende Praktikum

Ein Besuch im Naturkundemuseum und im Friesenmuseum in Niebüll standen hier auf dem Unterrichtsplan. In den achten Klassen spielte die Vorbereitung aufs anstehende Praktikum eine große Rolle, die Neuntklässler nutzten die Zeit um prüfungsrelevante Aufgaben zu bearbeiten, sowie sich auf die bevorstehende Berlinfahrt einzustimmen. In der zehnten Klasse drehte sich alles um die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Außerdem gab es in der Schulmensa für die 5. Klassen einen vom BBZ durchgeführten Medienparcours, bei dem die Kinder über Spaß und Bewegung die eigene Mediennutzung reflektieren konnten. Der Dank der Schule geht speziell an die Firma Thors Reisen, die bei allen Ausflügen flexibel hin und her gefahren ist und an die Förderer des „Fahrenden Klassenzimmers“, eine Aktion, die durch die Stiftungen der Gemeinden Emmelsbüll, Lübke-Koog und Klanxbüll ermöglicht wurde.