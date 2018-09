Niebüller Demenztage : „Es ist so vieles möglich“

Am 14. September beginnt die dritte Auflage der fünfwöchigen Veranstaltung.

von Anja Werner

10. September 2018, 17:30 Uhr

Die Niebüller Demenztage wachsen und werden immer facettenreicher. Diesmal dauert die Veranstaltungsreihe fünf Wochen – vom 14. September bis zum 23. Oktober. Mitorganisator Holger Heinke verweist auf die Vielfalt. „Wir haben es absichtlich auseinander gezogen, damit Interessierte an allen Veranstaltungen teilnehmen können“, erklärt er. Fachleute wie Catharine Meseritzer (Ankergruppe Wohnanlage Gath), Angelica Lorenzen (Pflegestützpunkt NF), Ruthild Schiller (Tagespflege der Pflegediakonie NF), und Dr. Carsten Thoroe (Alzheimergesellschaft NF) haben das Programm sorgsam abgestimmt. „Wir möchten zeigen, dass demenziell veränderte Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und ihren Platz in unserer Mitte haben“, lautet die gemeinsame Ansage.

Bereits der Eröffnungsvortrag am Freitag, 14. September, 15 Uhr im Niebüller Rathaus weist den Weg. Anne Brandt (Alzheimer Kompetenzzentrum Hamburg) führt aus, wie positiv ein Spaziergang nach draußen, verbunden mit dem direkten Naturerlebnis, auf die Psyche der Erkrankten wirkt. Wichtig ist allen Akteuren die Wirkung in die Breite: Die Niebüller Öffentlichkeit wird auf dem Wochenmarkt am Tag darauf ab dem frühen Morgen per Büchertisch und im Gespräch aufgeklärt. Praktische Hinweise und Tipps bekommen Interessierte bei einem „Sitztanz“ beziehungsweise Sturzpräventions-Training im Friesischen Wohnpark. „Hier bekommt man anschaulich vorgeführt, wie man üben kann, das Gleichgewicht zu halten“, sagt Ruthild Schiller. Ausführlich wird darüber informiert, was man in der Wohnung verbessern kann. Ihre Tagespflege-Einrichtung bietet ein „Verwöhnfrühstück“ für pflegende Angehörige an.

„Ein Highlight ist die szenische Lesung mit Ulrike Hofmann-Paul“, betont Holger Heinke. „Die Akte Auguste D.“ beschreibt den Moment, da Alois Alzheimer das Thema seines Lebens gefunden hat. Die Aufführung in der Mensa der FPS dauert zirka eine Stunde (Mittwoch, 26. September, 18 Uhr). Mit viel Schwung vermittelt Sonja Stümer „Bewegung mit Musik“ – eine tolle Sache für alle, die sich bewegen möchten. „Auch für Menschen im Rollstuhl perfekt geeignet“, weiß Catharine Meseritzer.

Soziale Kontakte sind auch für Angehörige wichtig. Angelica Lorenzen, die auch zur Beratung ins Haus kommt, begleitet eine regelmäßig tagende Gruppe im Alloheim. Und auch in der Niebüller Begegnungsstätte gibt es Austausch: Betroffene und Angehörige finden jeden ersten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr zusammen. „Die Angehörigen können in der Zwischenzeit einkaufen gehen“, berichtet Catharine Meseritzer. Musik ist ein weiterer „Mobilmacher“ So kommt Kantor Volker Scheibe regelmäßig in die Gath, um zu musizieren. Sein Demenztage-Konzert mit offenem Singen unter der Leitung von Elsche Carstensen findet in der Christuskirche statt (Sonnabend, 6. Oktober, 10.30 Uhr). Aktiv sein ist eine Herausforderung – auch für Demenzkranke. Catharine Meseritzer stellt spannende Beschäftigunsmöglichkeiten vor. „Die strahlenden Gesichter belegen die Richtigkeit, zu basteln oder kreativ zu sein!“

Die Veranstaltungsreihe setzt auch auf starken Info-Input. Unter dem Titel „Pflegebedürftig! Was steht mir zu?“ spricht Angelica Lorenzen über mögliche Ansprüche. „Das Regelwerk wird immer komplizierter“, ist ihre Einschätzung. Mit einer „Aufgeweckten Kunstbetrachtung“gehen die Demenztage am 23. Oktober zu Ende. „Eine tolle Sache“, findet Dr. Carsten Thoroe, der parallel auf den Welt-Alzheimertag am 21. September verweist. „Uwe Haupenthal wird mit den Besuchern Bilder betrachten und über ihre Assoziationen sprechen.“ Aus dem Gesprächsprotokoll wird eine Geschichte entwickelt, die bei Kaffee und Kuchen vorgetragen wird. „Es ist so vieles möglich“, freut sich Ruthild Schiller. Das gesamte Programm ist unter www.niebuell.de zu finden.