„Es gibt viele Hürden“

Der Antrag auf Videoüberwachung öffentlicher Plätze in Leck war auch Thema in der Gemeindevertretung

Avatar_shz von Dorthe Arendt

29. November 2019, 18:05 Uhr

Leck | Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen in Leck, um das Vandalismus-Problem einzudämmen? Dieses Thema hatte Bürgermeister Andreas Deidert in der jüngsten Sitzung des Infrastruktur- und Umweltausschusses ins Gespräch gebracht (wir berichteten). Während der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend kam das Thema erneut zur Sprache.

„Ich begrüße es sehr, dass der Bürgermeister einen Antrag auf Videoüberwachung am ZOB und am Kirchplatz auf den Weg gebracht hat“, sagte Gemeindevertreter Kurt Kleinschmidt (AfD) unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Mitteilungen.

Das Thema sei nicht neu, entgegnete Bürgermeister Deidert und holte ein wenig aus. Bereits unter seinem Vorgänger Rüdiger Skule Langbehn und mit Deidert selbst als Bürgervorsteher habe es Vorstöße gegeben, die Installation von Kameras genehmigt zu bekommen; „auch damals hatten wir bereits ein Vandalismusproblem, aber noch nicht so sehr wie heute“, so Deidert.

Tatsächlich habe es in der Vergangenheit in Leck eine Kameraüberwachung gegeben, allerdings im Außenbereich der örtlichen Diskothek (siehe Infokasten). „Allerdings wurde diese aus verschiedenen Gründen inzwischen wieder abgeschaltet.“ Überdies sei die Videoüberwachung damals nach Personenschäden genehmigt worden. „Aktuell haben wir es mit Sachbeschädigung zu tun.“

Die Hürden durch Bundesdatenschutzgesetz und Grundgesetz für Videoüberwachung seien hoch, erläuterte Deidert. „Und es ist auch ganz gut, dass wir so einen rechtlichen Rahmen haben, gerade, wenn es um die Menschen geht, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die einfach mitüberwacht werden“, so Andreas Deidert weiter. Gleichzeitig betonte Lecks Bürgermeister, dass er lediglich einen Antrag bei der zuständigen Behörde beim Ordnungsamt des Amtes Südtondern gestellt habe. „Ich als Bürgermeister habe da kein Entscheidungsrecht, ich kann nur einen Wunsch äußern“, so Deidert.

Das Thema Vandalismus ist in Leck ein Dauerbrenner. Immer wieder sind am ZOB Wartehäuschen und Toiletten durch Verschmutzung und Sachbeschädigung streckenweise unbrauchbar, auch das behindertengerechte WC am Kirchplatz wurde bereits mutwillig außer Gefecht gesetzt, indem der Türöffnungsmechanismus beschädigt wurde. Laut Bürgermeister Deidert koste Vandalismus und mutwillige Zerstörung des öffentlichen Eigentums in Leck in der jüngeren Vergangenheit jährlich mehr als 10.000 Euro.