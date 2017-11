vergrößern 1 von 1 Foto: karin Johannsen 1 von 1

Die Familienbildungsstätte Leck kocht ungewollt auf Sparflamme: Finanzielle Unterstützungen reichen nicht aus und nach dem großen Wasserschaden im vorigen Jahr bleiben Teilnehmer fern. Das will die Leiterin Heike Feddersen ändern. Gehör fand sie bei Bürgervorsteherin Sabine Detert, Bürgermeister Andreas Deidert und CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow.

Seit 42 Jahren begleitet die Familienbildungsstätte unter dem Dachverband Deutsche Gesellschaft für Familienbildung und Beratung (DGF) Familien verlässlich durch alle Phasen ihres Lebens. Sie sei „eine Tankstelle für Familien“ hatte der damalige Bürgermeister Heinz-Dieter Leipholz die Einrichtung betitelt. Das war 1996 bei dem Einzug in das neue und auch heutige Domizil in der Flensburger Straße 7. Diese Aussage hat noch heute Gültigkeit: Müttern, Vätern und Kindern werden Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, um den Anforderungen des Familienalltags besser gewachsen zu sein. Es wird kompetente Betreuung von Anfang an geboten. Ein großes Standbein sind die Hebammensprechstunde sowie geburtsvorbereitende und rückbildende Kurse. Die Babymassage wird gut angenommen, Mutter-Kind-Spielkreise, die Spielstube für Zweijährige, Fitnesskurse, darunter auch Senioren-Gymnastik, und vieles mehr stehen auf der Angebotspalette.

Heike Feddersen hält die Fäden seit 21 Jahren in den Händen. 15 Arbeitsstunden stehen in ihrem Vertrag, meistens werden es dreißig Stunden. „Anders sind die Aufgaben nicht zu leisten!“ Die Begegnungsstätte erhält Zuschüsse vom Land, Kreis und Amt Südtondern. In der Vergangenheit dezimierten immer wieder Sparmaßnahmen das Budget. Besonders die Kürzung des Landes um 30 Prozent vor gut sechs Jahren zwang die Familienbildungsstätte fast in die Knie. „Ich mache nur noch eine Mangelverwaltung. Es fehlen bis zu 12 000 Euro jährlich“, verhehlte Heike Feddersen nicht. Auch die Tatsache, dass die Hebammen nur noch direkt mit den Krankenkassen abrechnen dürfen, schlägt ein Loch in die FBS-Kasse: „Dadurch haben wir erheblich weniger Kursgebühren-Einnahmen“.

Heike Feddersens Sorgen türmen sich auf. Wegen eines großen Wasserschadens vor 14 Monaten musste die Einrichtung gut zwei Monate geschlossen bleiben, und das gleich im Anschluss nach den Sommerferien. „Eine zu lange Zeit, in denen wir Teilnehmer verloren haben“, überlegte die Leiterin. 5000 Teilnehmer wurden jährlich gelistet, diese Zahl brach spürbar ein.

Über all das informierten sich die prominenten Gäste. Astrid Damerow löste gleichzeitig ihr Versprechen ein, sich einmal umzuschauen. „Das ist eine Einrichtung, die sich bewährt hat. Sie ist wichtig für Leck und sein Umland“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete. Sie versprach, das Thema in die Politik zu tragen.

Verständnis für die Nöte zeigten ebenfalls Sabine Detert und Andreas Deidert. Die kleinen neuen Kinderstühlchen probierte die Bürgervorsteherin gleich einmal aus. „Sie haben die Sitzprobe bestanden“, freute sich Sabine Detert. Als Vorsitzende der Stiftung „Miteinander – Füreinander“ hatte sie nach dem Wasserschaden 500 Euro für das Kindermöbel locker gemacht.

Einig war sich das Gäste-Trio, dass die Begegnungsstätte mehr Werbung benötigt, um auf sich aufmerksam zu machen. „Die Arbeit ist wichtig, weil sie präventiv ist“, betonte schließlich Andreas Deidert. Deshalb müsse man die Familienbildungsstätte mit ihren 18 Dozenten unterstützen. Seinen Worten ließ der Bürgermeister gleich am nächsten Morgen Taten folgen: Mitarbeiter des Bauhofes begannen, das Außengelände in Schuss zu bringen.