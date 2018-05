Wetter : Es bleibt sonnig in Südtondern

Das Wochenende lockt Frischluft-Fans mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein.

Südtondern | Bei strahlendem Sonnenschein wird dieses Graugansküken (Foto) vermutlich auch am Wochenende über die Wiese spazieren können. Bei Temperaturen um die 18 Grad wird es am Vormittag frühsommerlich in Südtondern, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Mittags können demnach Wolken aufziehen, die bis zum Abend wieder weniger werden sollen.

Am Sonntag soll es bei Temperaturen bis zu 21 Grad den ganzen Tag sonnig sein. Der Wind frischt auf – teilweise können dann bis zu vier Windstärken gemessen werden. Ähnlich bleibt das Wetter auch am Montag und Dienstag, dabei kann es teilweise noch wärmer werden.