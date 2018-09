Erstes Buch dank Crowdfunding

Die junge Autorin Melina Burmeister aus Westre lädt zur Mitmach-Lesung und Malaktion in die Stadtbücherei ein

von shz.de

20. September 2018, 13:22 Uhr

Aus Nordfriesland in die Welt – und wieder zurück. Die Kinderbuchautorin Melina Burmeister ist in Westre aufgewachsen, ist in Niebüll zur Schule gegangen, hat in Spanien und Chile gelebt, um über den Umweg Südtondern nun in Hamburg zu leben. Vom Stadtteil Eimsbüttel kommt die Tochter des bekannten Puppenspielers Manne Burmeister gemeinsam mit ihrer Illustratorin Nina Sievers am Sonnabend, 22. September, um 10.30 Uhr in die Stadtbücherei. Dort präsentiert sie ihr neues Buch „Liselotte Zottelwind“ und startet eine Mitmach-Lesung mit anschließender Mal-Aktion für Kleine ab fünf Jahren.

„Eine wunderbare Sache“, freut sich Hausherr Ronald Steiner. Es ist ein besonderes Projekt, denn Engagement ist angesagt. Er findet die Idee, der Nordfriesin ihr erstes Buch und einen neuen nachhaltigen Verlag per Crowdfunding zu finanzieren, großartig. Weitere nordfriesische Künstler und Musiker sind mit an Bord. Sängerin Synje Norland und der Fotograf Eugen Heimböckel sind an dem Werk ebenso beteiligt wie Nina Sievers.

Melina Burmeister, die in Madrid und Valdivia zu Hause war, hat viel erlebt. Das Buch ist das Resultat davon: Letztendlich werde nun alles auf den Punkt gebracht, in Form und Farbe gegossen, was sie in den letzten Jahren erlebt und erfahren habe. „Das mag jetzt von außen sehr groß klingen, aber an sich fließen in dieses Kinderbuch zehn Jahre Reisen, Strapazen, Selbstexperimente, Schweiß, Frustrationen, Glücksmomente und die eine oder andere Magenverstimmung.“ Bewegt haben Melina Burmeister auch Wirtschaftskrise, Umweltzerstörung und Armut – aber auch die Chance, etwas dagegen zu tun. „Mit diesem Bilderbuch möchte ich die Kinderbuchlandschaft mit einer starken, lebensfrohen Frau bereichern, die den Leitspruch „Think global, act local“ auf natürliche Weise verinnerlicht hat und Kinder sowie Eltern mit ihren romantisch-träumerischen Abenteuergeschichten aus fernen Ländern begeistern kann.“

Die Protagonistin Lisa Zottelwind ist wie die Autorin eine moderne Frau, die die Welt gesehen hat. Nun lebt sie in ihrem kleinen Reetdachhaus hinterm Deich im Norden Deutschlands, führt ein nachhaltiges Leben und bekommt Besuch aus der ganzen Welt. „In dem ersten Buch nimmt uns ihr Besuch Nahuel Pangi, ein Mapuche-Indianer, mit auf eine spannende Abenteuerreise durch sein Land Chile“, verrät die Autorin. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine besondere Brücke zwischen nachhaltiger Landidylle und fernen Ländern zu schlagen, denn wir glauben, um global denken zu können (think global), müssen wir den Kindern mit spannenden, kindgerechten Geschichten und liebevollen Illustrationen unsere große, wunderbare Welt zeigen. So wecken wir hoffentlich ihre Neugierde und können sie dafür begeistern, andere Länder und Kulturen, verschiedene Menschen und Lebensstile kennenzulernen“, sagt sie. „Erst im zweiten Schritt können sie dann den Wunsch entwickeln, diese Welt zu schützen (act local) und finden in Liselottes Lebensstil eine Inspiration für ein nachhaltiges und weltoffenes Dasein.“

Ihre Illustratorin fand Melina Burmeister in Berlin. „Für mich schlägt das Buch einen schönen Bogen zwischen eigenen, vertrauten Kindheitserinnerungen und den spannenden Begegnungen mit fremden Ländern und Kulturen. Die Anfertigung der Illustrationen ist für mich selbst wie eine große Entdeckungsreise“, erzählt Nina Sievers, die sich schon auf den Besuch in Niebüll freut. Näheres unter www.liselotte-zottelwind.de.

Melina Burmeister lebt seit August 2017 mit Mann und Sohn in Hamburg. Als Tochter einer Journalistin und eines Puppenspielers überrascht es nicht, dass Melina Burmeister in ihrem Element ist, wenn sie sich Geschichten ausdenken und erzählen darf. Als Jugendliche lebte sie das beim Theater und als Sängerin in einer Pop-Band aus. Während der Ausbildung zur Werbekauffrau kamen ihre kreativen Ideen und Geschichten Kampagnen und Werbetexten zugute. Als Fremdenführerin in Spanien und Chile liebte sie es, mit ihren Erzählungen das Publikum in die spanischen und lateinamerikanischen Kulturgeschichten zu entführen. Nach einigen Jahren im Ausland kehrte sie im Jahr 2014 wieder in die alte Heimat Nordfriesland zurück. Sie gründete einen Verein zum gemeinschaftlichen Bio-Gemüseanbau, den „Go!müse e.V.“. Dieser Lebensabschnitt, zusammen mit dem Schatz an Erfahrungen und Geschichten aus Südamerika, liefert den Stoff für die geplante Buchreihe.