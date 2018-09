Im Ratskeller Niebüll : Erste Offene Bühne ohne ihren Gründer und Mentor

Die Verantwortlichen wollen die Veranstaltung im Sinne des verstorbenen Gründers Jürgen Lüders weiterführen.

von shz.de

27. September 2018, 16:21 Uhr

Die „Offene Bühne“ im Ratskeller Niebüll öffnet am morgigen Sonnabend, 29. September, um 19 Uhr wieder ihre Pforten. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Zum ersten Mal wird der unlängst verstorbene Gründer und Mentor, der allseits geschätzte und beliebte Jürgen Lüders nicht dabei sein. „Wir wollen die Offene Bühne in seinem Sinne weiterführen“, sagt Vera Hesse, die wie gewohnt durch den Abend führen wird.

Klar ist jetzt bereits, dass die Saxofongruppe „meerKLANG“ dabei sein ist. „Gerne würden wir mit unserem Quartett für Jürgen Eric Clapton’s „Tears in Heaven“ spielen“, teilt das Ensemble mit, „es ist uns ein Anliegen für ihn zu spielen, da wir bei seiner Trauerfeier nicht im Lande waren.“ Zu Jürgen Lüders und der Saxofonmusik gäbe es viele Verknüpfungen: Ende der 1990-er Jahre trafen sich im Musikwinkel von Jürgen Lüders verschiedene Musiker zu Sessions, aus denen sich neben vielen anderen Projekten eine Saxofonistengruppe ergab: Quintessenz unter der Leitung von Detlef Eulenberger.

Aus dessen Idee und mit Quintessenz-Unterstützung entstanden die Saxofanten. Durch das Auflösen von Quintessenz im Frühjahr 2014 wurde die Idee für den Musikerstammtisch geboren. Aus den Musikerstammtischen ging – unter Jürgen Lüders maßgeblichem Einfluss – die „Offene Bühne“ hervor, blicken die Künstler von „meerKLANG“ zurück. Neben ihnen tritt noch ein Gesangsquartett aus Flensburg auf – eine aus Männern bestehende A-cappella-Gruppe mit dem Namen Vokalrunde. Motto: Drei Stimmen, drei Typen, es passt einfach. Die Stücke sind vielfältig, die Genres auch, aber alles klingt irgendwie ein wenig jazzig. Und das ist auch so gewollt. Unsere Mission sind gute Töne und gute Laune. Deshalb findet man uns auf Betriebsfeiern, Geburtstagen, Konzertveranstaltungen, im Garten ihres Nachbarn – also überall, wo es ein kaltes Buffet gibt. Wir singen nicht nur für Geld, sondern auch einfach aus Spaß an einem guten Akkord, mal nachdenklich, mal mit witzigen Texten. Lokalmatadorin Christa Achsenik wird Berliner Couplets zum Besten geben.

Wer sich noch kurzfristig anmelden möchte, kann dies per E-Mail bei Vera Hesse tun (vera.hesse@web.d) tun.