von hwo

18. September 2018, 13:39 Uhr

Unter der Leitung von Ingeborg Redlefsen findet im Jugend- und Ausbildungszentrum der DLRG Niebüll (Marktstraße 16) am kommenden Sonntag, 23. September, von 9. bis 17 Uhr, ein Erste-Hilfe-Kurs statt. Ansprechpartner ist Holger Jessen-Thiesen, E-Mail an holger.jessenthiesen@niebuell.dlrg.de. Meldeschluss ist am Freitag, 21. September.