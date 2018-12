Niebüll : Erneut Fußgänger angefahren

Ein 23-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht den Fahrer.

von Hagen Wohlfahrt

11. Dezember 2018, 14:05 Uhr

Niebüll | Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Fußgänger an der Einmündung Uhlebüller Straße/Gotteskoogstraße von einem Auto angefahren. Der 23-jährige Mann wollte nach Angaben der Polizei die Straße in Richtung Gotteskoogstraße/Schule überqueren. Ein aus der Uhlebüller Straße kommender Pkw übersah den Mann und fuhr den Mann an. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer sprach kurz mit dem Unfallopfer und fuhr dann weiter.

Jetzt sucht ihn die Polizei. Konkrete Hinweise zum Fahrzeug gibt es nicht. Der Fahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, trug einen kurzen Vollbart und hatte kurze Haare. Er und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Niebüll zu melden, Tel. 04661/40110. Erst am Nikolaustag war am Zebrastreifen in der Brandkuhle ein Fußgänger angefahren worden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?