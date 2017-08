Spende in Niebüll : Erlös aus Kunstverkauf geht an Hospiz

vergrößern 1 von 1 Foto: pre 1 von 1

Niebüll | Marylin Reverchon ist als Künstlerin bekannt, sie hat bereits im Amt Südtondern und anderen Räumlichkeiten ausgestellt. Ihre Blumen- und Landschaftsbilder als auch die Stillleben sind gefragt und beliebt. Kürzlich hatte die gebürtige US-Amerikanerin auf dem Lande eine Ausstellung, die großen Zuspruch fand. So kam die Künstlerin auf die Idee, den Erlös der verkauften Bilder dem Niebüller Hospiz zu spenden. Ein weiterer Grund ist der Aufenthalt ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes im Hospiz.

„Hier war er glücklich, er wurde wunderbar gepflegt“, sagt Marylin Reverchon. „Dafür bin ich sehr dankbar.“ Ihre 1000-Euro-Spende wollte die Künstlerin daher gern persönlich übergeben. Christel Tychsen vom Wilhelminen-Hospiz sagte gleich erfreut zu. „Wir freuen uns sehr, denn wir wollen ja jetzt unseren Neubau finanzieren.“

Sie hat eine Aktion gestartet, bei der sich Menschen mit Ideen für Spendenerwirtschaftung engagieren können. Und so kommen von überall her Spendengelder herein. Mal von Kegelvereinen, mal von Läufern. Dazu gibt es aber weitere Bedarfe zur Finanzierung. Christel Tychsen: „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen schreiben vor, dass wir einen sehr großen Teil unserer Betriebskosten selbst finanzieren müssen. Das bedeutet, dass wir pro Jahr rund 130 000 Euro selbst aufbringen müssen. Nur mit dieser Hilfe können wir die Existenz des Wilhelminen-Hospizes mit seinen vielfältigen Aufgaben sichern. Konkret bedeutet das, dass wir dringend jede Menge Spendengelder benötigen.“

Dabei kann tatsächlich jeder mitmachen – durch Flohmarktverkäufe oder aber als Geschäft mit Preisnachlässen – die Möglichkeiten sind unbegrenzt. „Wir brauchen weitere Ideen!“ so Christel Tychsen. So wie die von Marylin Reverchon – sie hat ihre gute Tat schnell umgesetzt.