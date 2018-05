Jahreshauptversammlung : Erlebnisbad kämpft um Besucher

Besucherzahl im Lecker Schwimmbad durch lange Schließphase gesunken. Immer mehr Menschen schwitzen in der Blockhaus-Sauna.

von jok

02. Mai 2018, 07:19 Uhr

Leck | Ein Thema liegt dem Förderverein Erlebnisbad Leck schon seit Jahren am Herzen: Die Verantwortlichen wünschen sich ein Sichtfenster im Fußboden der Empore, das den Blick zum Beckenbereich freigibt. „So kann der Charakter einer Schwimmbad-Restauration wie vor der Erweiterung 1998 wiederhergestellt werden“, sagte Vorsitzende Sabine Detert auf der Jahreshauptversammlung. Dieses Anliegen gab sie Dr. Jan Schulz, dem neuen Geschäftsführer des Bad-Betreibers Gemeindewerke Leck, mit auf den Weg. Schulz stellte sich bei seinem Antrittsbesuch vor und informierte sich über den Förderverein. Sabine Detert überreichte ihm ein „Starterpaket“ mit einem aufblasbaren Wasserball.

Die Mitgliederzahl des Vereins hat sich im Berichtsjahr 2017 leicht erhöht und kratzt an der 200er-Marke. Ziel des Vereins ist acht Jahre nach seiner Gründung die Förderung und Unterstützung des Schwimmsports sowie die personelle Verstärkung bei Veranstaltungen. Das zeigte der Rückblick der Vorsitzenden: Sauna-Nächte und die Frauen-Wellness-Nacht wurde mit Catering begleitet, das in Zukunft in den Händen des Restaurants Hoffmann’s liegen wird. Ideelle und finanzielle Unterstützung leistete der Förderverein für das Projekt „Intensivierung des Schwimmtrainings“. Sabine Detert versprach den Vereinen, die das Erlebnisbad Leck nutzen, gleichermaßen die Förderung des Schwimmsports.

Ein Wermutstropfen: „Die angebotenen Schwimmkurse im Rahmen der Offenen Ganztagsschule der Grundschule an der Linde Leck/Außenstelle Enge haben nach den Sommerferien mangels Interesse durch die Schule nicht mehr stattgefunden“, bedauerte die Vorsitzende. Dem Trend, dass immer weniger Kinder Schwimmen lernen, will der Förderverein entgegenwirken: In den Herbstferien 2018 und den Osterferien 2019 stehen Schwimmkurse auf dem Plan. Kraulkurse gab es bereits im Rahmen des Ferienpasses.

Klaudia Deidert führte das Zahlenwerk vor Augen. Demnach wurde mehr ausgegeben als eingenommen, unter anderem für eine Musikanlage. Das Minus schmälerte gewollt das angesammelte Guthaben.

Bei den Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: 2. Vorsitzender Andreas Deidert, Kassenwartin Klaudia Deidert, die Beisitzer Charly Werner, Annegrethe Kühl, Andreas Nicolaisen, Jesse Thomsen und Rüdiger van de Bergh. Der neue sechste Beisitzer heißt Bernhard Vogel. Seinen Dank an den Förderverein schickte Badebetriebsleiter Thomas Neidt: „Wir haben tolle Events auf die Beine stellen können.“

Zahlen, Daten und Fakten lieferte Klaus-Dieter Staben, Prokurist bei den Gemeindewerken. 2017 könne nicht mit den vorherigen Jahren verglichen werden, meinte er und begründete: „Wegen Umbau- und Renovierungsarbeiten blieb das Bad zehn Wochen geschlossen, das sind sieben Wochen mehr als üblich“. Das schlug sich auf die Besucherzahlen nieder: Knapp 86 000 Besucher begehrten Einlass und damit rund 7900 weniger als im Vorjahr. Gesunken ist die Frequentierung des Bades durch Schulen (1300), Vereine (500) und Bundeswehr (700). „Das ist kein schönes Bild für uns und muss anders werden“, sagte Staben. Nach wie vor seien jährlich mindestens 100 000 Besucher das Ziel.

Während das Bad rückläufige Zahlen aufweist, schwitzen in der Blockhaus-Sauna immer mehr Erholungssuchende. Von ansprechenden Zahlen sprach der Prokurist durch die Zusammenarbeit mit dem neuen, angrenzenden Wellness- und Reha-Zentrum. In diesem Jahr sollen neue Konzepte in allen Bereichen, Kostensenkung und Verbesserung des Miteinanders verwirklicht werden.