Berühmter Pianist : Erinnerung an Eduard Erdmann soll wach gehalten werden

Niebüll | Eduard Erdmann zählte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den weltbesten Pianisten, gleichzeitig war er ein genialer Erneuerer der Musik. Als „gottbegnadeter Künstler“ (Führerliste) durfte er zu Zeiten der Nazis weiter auftreten, da er bereits zu berühmt war; gleichwohl galten seine Werke als „entartet“ und waren verboten. Über die Jahrzehnte ist er in Vergessenheit geraten, doch das ändert sich gerade.

Die Erneuerung geht vom Lande aus: Das wusste schon Eduard Erdmann (1896-1958), der Jahrhundert-Pianist und gefeierter Komponist. Langballigau heißt sein Ort an der Flensburger Förde, wo Erdmann mehr als 30 Jahre mit seiner Familie lebte. Zu hören waren seine Kompositionen unlängst im Noldemuseum, bei einem Konzert mit dem Pianisten Steffen Schleiermacher, der unter anderem Kompositionen von Erdmann und dessen Lehrer Heinz Tiessen spielte. Dass Eduard Erdmann der Schwiegervater des wesentlich älteren Emil Nolde war, ist eine Verbindungslinie in die nordfriesische Provinz nach Seebüll.

Um die Erinnerung an Eduard Erdmann und sein Werk wachzuhalten, wurde die gleichnamige Gesellschaft ins Leben gerufen und 2013 auf Initiative von Horst Jordt in Langballigau gegründet. Prof. Dr. Gerhard Gensch aus Emmelsbüll zählt zu den Gründungsmitgliedern. Denn er war bis 2015 Mitglied im Vorstand der internationalen Ernst Krenek Institut Privatstiftung mit Sitz in Krems (Österreich). Krenek, einer der berühmtesten österreichischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, den die Nazis ins amerikanische Exil trieben, war der engste Freund von Eduard Erdmann und hat diesen mit seiner Frau Anna Mahler mehrmals an der Flensburger Förde besucht.



Ab 1933 durften Erdmanns Werke nicht mehr aufgeführt werden

Im Vorstand der Eduard-Erdmann-Gesellschaft verantwortet Prof. Dr. Gensch, der viele Jahre an der Donau-Universität Krems tätig war und dort auch das Zentrum für zeitgenössische Musik leitete, die jährlichen wissenschaftlichen Symposien. „Unser Ziel ist es, Leben und Werk Eduard Erdmanns einen angemessenen Platz in der Musikgeschichte zurückzugeben“, sagt er. Obwohl Erdmann als Pianist noch immer bekannt ist, kennen ihn die wenigsten als Komponisten und musikalischen Erneuerer. Denn ab 1933 durften seine Werke nicht mehr aufgeführt werden.

Umso erfreuter ist die Gesellschaft, dass ihre Arbeit große Resonanz erfährt, sei es durch die Erdmann-Nachfahren selbst als auch durch die musikalische Fachwelt und Musik-und Kunstfreunde. So gab es bereits in Seebüll, Wahlstorf und Berlin hochkarätig besetzte Symposien und Konzerte, dazu kam die Wiederentdeckung einer Operette und des frühen Liedschaffens des Komponisten. Dem Engagement der Gesellschaft ist es auch zu danken, dass der sogenannte Erdmann-Holtorf-Pavillon auf dem Grundstück des ehemaligen Erdmann-Anwesens in Langballigau seit 2014 unter Denkmalschutz steht.

Anfang September lädt die Eduard-Erdmann-Gesellschaft zu einem Symposium in die lettische Hauptstadt Riga ein und rückt damit erstmals die Kindheit und Jugend des baltendeutschen Komponisten und Pianisten ins Zentrum. Geboren 1896 im damals livländischen Wenden, zog Erdmann mit seiner Familie 1902 nach Riga. Dort erhielt er sowohl Klavier-Unterricht als auch Stunden in Musiktheorie, ehe er 1914 mit seiner Mutter nach Berlin zog. Erdmanns Persönlichkeit, Geisteshaltung, Lebensweise und künstlerische Identität wurde stark durch seine baltendeutsche Herkunft geprägt. Beim Symposium in Riga gibt es neben Vorträgen auch zwei Konzerte und ein kulturelles Rahmenprogramm.



Alle Vorstandsmitglieder der Stiftung arbeiten ehrenamtlich

Wie funktioniert nun so eine Gesellschaft? Der treibende Motor ist ohne Zweifel der geschäftsführende Vorstand. Ihm gehört neben dem Vorsitzenden Horst Jordt (Süderbrarup) und Gerhard Gensch auch Hans Dethleffsen (Flensburg) an. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Dies gilt genauso für das beratende Kuratorium, in dem auch der Direktor der Nolde-Stiftung, Dr. Christian Ring, Mitglied ist. „Es gibt Tage, an denen ich viele Stunden am Schreibtisch sitze, um die vielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft zu bewältigen“, sagt Vorstandsmitglied Gensch. Besonders die Symposien erfordern viel Vorbereitung, daneben müssen die Kontakte mit Hochschulen, Kulturinstitutionen und Förderern gepflegt werden. Aber auch Recherchen an der Akademie der Künste in Berlin, wo sich das Eduard-Erdmann-Archiv befindet, stehen auf dem Arbeitsprogramm.

Bereits jetzt sind die Vorbereitungen für eine Veranstaltung angelaufen, die 2018 anlässlich des 60. Todestags von Eduard Erdmann an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater stattfindet. Dann soll vor allem der Hochschullehrer und Pianist Erdmann gewürdigt werden. Denn bis zu seinem Tod 1958 leitete Erdmann als Professor eine Meisterklasse für Klavier an der Hamburger Hochschule. „Wir möchten die Erinnerung an den Jahrhundert-Pianisten und Komponisten Eduard Erdmann wachhalten und uns aktiv mit Leben und Werk auseinandersetzen. Dabei spielt auch sein Freundeskreis, dem viele berühmte Künstlerinnen und Künstler angehört haben, eine besondere Rolle“, sagt Prof. Dr. Gensch.

Das Vorhaben ist auf einem guten Weg, denn nicht nur die renommierte Ernst von Siemens Musikstiftung (Basel), sondern auch regionale Unterstützer sind mit an Bord. Wer möchte, kann auch Mitglied werden – oder aber erst einmal seinen Horizont über die Homepage www.eduard-erdmann-gesellschaft.de erweitern.