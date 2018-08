Für die Gesundheit : Erfrischendes Bad im Jungbrunnen

Die 80-jährige Risum-Lindholmerin Anneliese Boysen hält sich durch tägliches Schwimmen fit.

von Redaktion Nordfriesland

15. August 2018, 06:00 Uhr

Schon 50 Mal war Anneliese Boysen bei dem guten Wetter in diesem Jahr im Risumer Freibad. Jeden Morgen zieht sie dort etwa 45 Minuten lang ihre Bahnen - meistens fünf Tage in der Woche. „Ich bin schon mein Leben lang eine Schwimmerin, seit ich es als kleines Kind im Herrenkoog in einer Kuhle gelernt habe“, erzählt die 80-Jährige. Und das macht ihr nicht nur Spaß, sondern hält offensichtlich auch fit: „Ich kann mich nicht beklagen, ich habe keine Schmerzen“, sagt sie und fügt an, dass sie auch regelmäßig Fahrrad fährt und zur Gymnastik geht.