Coronakrise : Erfrischende Abkühlung: Wann startet die Freibadsaison in Südtondern?

Die Vorbereitungen in Süderlügum, Risum-Lindholm, Stadum und anderen Gemeinden laufen im Hintergrund

27. Mai 2020, 14:41 Uhr

Südtondern | Der erste Mai galt als Stichtag zur Freibaderöffnung in Südtondern, aber aufgrund der Coronaauflagen sind derzeit noch alle Freibäder im Amtsbezirk geschlossen. Während einige Bundesländer wie zum Beispiel Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin bereits die Freibäder öffnen durften (wir berichteten), steht für Schleswig-Holstein noch kein genauer Termin fest.

Trotzdem stehen die Freibäder des Amtsbezirkes Südtondern sozusagen in den Startlöchern. „Wir wollen auf jeden Fall das Freibad öffnen und brauchen dann eine kleine Vorlaufzeit, um das Bad zu säubern und zu heizen“, sagt beispielsweise Risum-Lindholms Bürgermeister Hans Bruhn. „Wir wollten das Bad nicht schon betriebsbereit laufen haben, ohne zu wissen, wann der Startschuss fällt, das wären unnötigen Kosten“, so das Gemeindeoberhaupt. Auch Süderlügum ist weitestgehend vorbereitet, hier laufen schon die Pumpen. „Ein paar Tage zum Aufheizen werden wir benötigen“, sagt Rainer Eggers, Bürgermeister von Süderlügum. „Die Pächterin des Kiosk braucht dann natürlich auch etwas Vorlaufzeit und die Bauhofmitarbeiter werden sich um die Beete kümmern, aber ich denke, mehr als eine Woche Vorlauf brauchen wird nicht.“

In Stadum wurden verschiedene technische Neuerungen im Freibad installiert, beispielsweise läuft die Dosierung der Chemikalien künftig per digitaler Steuerung. „Wir haben diese Woche einen Probelauf, dann wird das Becken gefüllt und dann harren wir der Dinge, die kommen“, berichtet Bürgermeister Bernhard Rensink.

Wie genau die Auflagen zur Wiedereröffnung aussehen werden, ist derzeit noch unklar. Voraussichtlich wird aber auch hier eine Einschränkung der Besucher, ein Mindestabstand und eine Überwachung der Badegäste erforderlich sein. „Wie wir das Ganze dann umsetzen sollen, wissen wir derzeit noch nicht. Bei einem Mindestabstand von eineinhalb Metern könnten sich maximal fünf Personen zeitgleich im Risumer Freibad aufhalten“, rechnet der Bürgermeister aus. Dass alle den Mindestabstand in und um das Bad einhalten, kann allerdings nicht von nur einer Person kontrolliert werden. Das bedeutet, dass bei weniger Badebesuchern mehr Personal erforderlich sein wird. „Um eine möglichst einheitliche Umsetzung zu gewährleisten, stehen alle Bürgermeister mit einem Freibad miteinander in Kontakt und in engem Austausch mit dem Amt Südtondern“, berichtet Hans Bruhn. „Wir haben für uns die Deadline 15. Juli gesetzt, wenn es bis dahin noch nicht möglich ist, das Bad zu öffnen, bleibt es in diesem Jahr geschlossen. Nur für einen Monat den ganzen Betrieb hochzufahren, wäre viel zu teuer. “

Andere Regeln gelten für die Niebüller Badewehle: nach der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung vom 16. Mai ist eine Benutzung schon jetzt möglich.

„Die Wehle ist ein frei zugängliches Gewässer, solange allerdings die sonstigen Beschränkungen bestehen, wird es keine Aufsicht, keine Zugänglichkeit der Gemeinschaftseinrichtungen, keine Außendusche, und so weiter geben“, teilte der Bürgermeister der Stadt Niebüll mit. „Für die Zeit der erhofften Freigabe in der nächsten Zeit sind wir guter Dinge, dass wir in diesem Jahr wieder eine Aufsicht für festgelegte „Badezeiten“ organisiert bekomm“, so Wilfried Bockholt.

Ansonsten gelte für Niebüll die Hauptüberschrift der Landesregierung zu den Lockerungen zum 18. Mai: Weniger Verbote – mehr Eigenverantwortung, so das Gemeindeoberhaupt. „Das gilt ganz besonders für die wiedererlangten Freizeitmöglichkeiten. An der Wehle genau wie anderswo. Abstand halten und die Hygienemaßgaben sind und bleiben oberstes Gebot.“