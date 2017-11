Einkaufen in Südtondern : Erfolg im Geschäft durch besondere Konzepte

vergrößern 1 von 2 Foto: Tabel 1 von 2

von Vanessa Tabel

erstellt am 01.Nov.2017 | 00:00 Uhr

Südtondern | Die Zeiten, in denen jedes Dorf seinen eigenen Kaufmannsladen hatte, sind längst vorbei. Supermärkte und Discounterketten haben sich in den größeren Orten angesiedelt und den „Tante-Emma-Laden“ nach und nach verdrängt. Große Flächen für die Warenpräsentation, günstige Preise und manches Mal auch Masse statt Klasse: der Wandel bringt nicht nur Vorteile.

Nicht nur in den Großstädten ist seit einiger Zeit eine Gegenströmung zu spüren, sondern auch hier auf dem Land. Viele Verbraucher wollen – nicht zuletzt in Folge von zahlreichen Lebensmittelskandalen – wieder wissen, woher ihr Essen stammt. Aber nicht nur der Verkauf von hochwertigen Lebensmitteln, sondern auch eine fachkundige Beratung oder einfach ein kleiner Plausch stehen bei vielen Kunden hoch im Kurs.

Ein Konzept, dass beispielsweise die „Bäckerpost“ in Risum-Lindholm seit 22 Jahren erfolgreich lebt. Brigitte und Uwe Jannsen erhielten 1995 das Angebot, in Risum-Lindholm die Bäckerei zu übernehmen. Obwohl das Ehepaar zuvor in anderen Branchen tätig war, haben sie nicht lange überlegt und schon nach einem Abend Bedenkzeit zugeschlagen. „Für die Auswahl der Waren habe ich mir dann richtig Zeit gelassen und nach Dingen gesucht, die ich selber gerne esse oder kaufen möchte“, berichtet Brigitte Jannsen. So kann in dem kleinen Geschäft jetzt eigentlich jeder Etwas für seinen Geschmack finden.

Nach und nach wurde das Angebot des Ladens erweitert: neben einer Postfiliale sind noch Biolebensmittel und Naturkosmetik dazugekommen, ebenso Postkarten und Geschenkideen und ein Tresen, an dem Kaffee und Gebäck direkt vor Ort verzehrt werden können. Um die Verkaufsfläche des Geschäftes zu erweitern, wurde sogar das Wohnzimmer „geopfert“ und in den ersten Stock verlegt.

Und natürlich gibt es nach wie vor Brot, Kuchen und Torte in der Bäckerpost: Neben konventionellen Backwaren auch Bioprodukte. Und das mit großen Erfolg, obwohl es im Ort noch eine weitere Bäckerei und zwei Discounter gibt, die ebenfalls Backwaren anbieten.

Aber es ist nicht nur die Qualität, die den Erfolg des Geschäftes ausmacht. Vor allem das persönliche Gespräch schätzen viele Kunden. „Mir ist es wichtig, dass die Kunden merken, dass wir großen Spaß an unserer Arbeit haben“, sagt Brigitte Jannsen. „Der persönliche Schnack ist ganz wichtig“, fügt sie an. Und das schätzen die Kunden: nicht nur im Ort, sondern auch aus vielen umliegenden Gemeinden kommen zahlreiche Stammkunden. Selbst viele Urlauber machen auf dem Weg nach Amrum oder Föhr bei der Bäckerpost halt – und das zum Teil schon seit 20 Jahren.

Ein Familienbetrieb mit einem unkomplizierten Team, das Kundenwünsche ernst nimmt und gerne auch Sonderwünsche erfüllt – das scheint das Geheimnis der Bäckerpost zu sein. „Den Kunden gut zu behandeln, das ist für uns selbstverständlich“, sagt Brigitte Jannsen.

Bei Johannsens Hofladen in Sprakebüll war erst die Nachfrage da, dann entschieden sich Kristina und Finn Johannsen dazu, einen Hofladen zu eröffnen. „Wir haben anfangs unsere Rinder nur für uns geschlachtet, aber es haben immer mehr Leute aus der Umgebung und von weiter weg bei uns angerufen und wollten etwas von unserem Fleisch kaufen“, erzählt Kristina Johannsen. Als das Überhand nahm, entschieden sie sich dazu, dieses in der Direktvermarktung auf dem Hof anzubieten. „Die Menschen halten oft an, weil sie die Schweine auf dem Feld laufen sehen und sagen, dass das genau das ist, was sie möchten“, berichtet die Sprakebüllerin weiter.

Denn genau das ist den Menschen wieder wichtig geworden: zu wissen, woher die Nahrung kommt und vor allem auch Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung zu kaufen. „Jeder normal denkende Mensch würde erst einmal sagen, einen Laden in Sprakebüll zu eröffnen, ist eine verrückte Idee und zum Scheitern verurteilt“.

Aber der steigende Absatz beweist, dass das Konzept des jungen Paares aufgeht. „Wir wollen auch die Landwirtschaft zeigen, wie sie sein sollte, so wie man sie sich vorstellt“, berichtet die Hauswirtschafterin. Kein unnötiges Chichi, aber eben auch keine große Masse. Alles, was im Laden verkauft wird, stammt direkt aus der Umgebung, die Fleisch und Wurstwaren nur von hofeigenen Tieren aus artgerechter Freilandhaltung. Eier und Kartoffeln kommen von Bauern aus den umliegenden Ortschaften und auch die Marmeladen werden von heimischen Früchten zubereitet.

„Viele ältere Anwohner haben Obstbäume im Garten und können die Früchte gar nicht alle selber verwerten. Die dürfen wir dann pflücken oder bekommen sie geliefert“, erzählt Kristina Johannsen. Dadurch werden nicht nur Transportwege kurz gehalten, sondern auch Früchte, die sonst keine Verwendung finden würden, zu Lebensmitteln verarbeitet.