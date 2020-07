Entsetzen in Leck: „Das ist Grabschändung“

Avatar_shz von Dorthe Arendt

19. Juli 2020, 13:52 Uhr

LECK | Vandalismus, Diebstahl, Grabschändungen und Störung der Totenruhe wird seit diesem Frühjahr vermehrt auf dem Friedhof zwischen dem Propst-Nissen-Weg sowie der Kirchhof- und Helgolandstraße registriert. „Das ist beschämend, respektlos und pietätlos den Verstorbenen gegenüber“, empört sich Friedhofsgärtnerin Anke Hamann. Die Hinterbliebenen können das ebenfalls nicht nachvollziehen und sind sehr traurig über die Verwüstungen.

Auf dem Grab zweier Verstorbener im jugendlichen Alter standen unter anderem drei große Engelskulpturen. Vor rund drei Wochen bemerkte Anke Hamann einen Engel, der total zerstört am Boden lag. Die Hinterbliebenen räumten es fort. Einen Tag später fiel eine weitere Skulptur dem Vandalismus zum Opfer. Der dritte Engel war ganz verschwunden. Ein Hinterbliebener stellte sein Fahrrad neben dem Grab ab, ging auf die Suche nach dem vermissten Teil. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, stand der Engel wieder an seinem Platz, war allerdings defekt. „Das war gruselig. Man hat niemanden entdecken können“, sagt Anke Hamann.

Es dauerte nicht lange, als von mehreren Gräbern Grabschmuck entwendet und Blumen herausgerissen wurden. Kristalllaternen blieben zerschmettert auf den Ruhestätten liegen. Die Verursacher der letztgenannten Tat, zwei Kinder, konnten gestellt werden. Häufig begießt Altbürgermeister Rüdiger Skule Langbehn die Blumen auf dem Grab, das er betreut. Eine Kanne Wasser gönnt er gleichfalls den Neuanpflanzungen rundherum.

Dabei beobachtete er eines

Morgens eine gähnende Leere in dem Bereich, in dem kleine Hortensien anwachsen sollten. „Das hat mich so aufgeregt! Wer macht so etwas?“, ärgert er sich und ist aufgebracht: „Der Friedhof ist eine Kultstätte, eingefriedet und insgesamt ein großes Grab. Das heißt, wenn hier etwas passiert, ist das nicht nur Vandalismus, sondern Störung der Totenruhe!“ Grabschändung sei ein Straftatbestand und müsse zur Anzeige gebracht werden. Er könne allerdings nicht verstehen, dass erst ein bestimmter Wert überschritten sein muss, damit die Tat verfolgt wird: „Das kann nicht sein! Der Wert ist nicht von Relevanz!“

Anstelle der Hortensien hat Anke Hamann schön duftende Wildrosen gepflanzt: „Da geht wegen der Dornen sicher keiner ran“.

An anderer Stelle hat die gelernte Landschaftsgärtnerin im Frühjahr 40 Rispenhortensien in die Erde gebracht. Ausgegraben und gestohlen wurden bislang zwölf. Nicht unberührt blieben die Kriegsgräber: Auch hier wurden Tag auf Tag Bloombux- Pflanzen und Begonien entwendet. Die müssen mitgenommen worden sein, denn auf dem Kompost war nichts wiederzufinden.

Die Friedhofsgärtnerin schüttelt verständnislos den Kopf: „Ich bemühe mich, auch die Ecken mit blühenden Pflanzen zu verzieren. Ich will eigentlich alles nur hübsch machen!“ Das ist ihr in den vergangenen Jahren gelungen. Von allen Seiten wird die parkähnliche Umgestaltung gelobt. Möglich wurde die neue Gestaltung, weil immer weniger Erd- und dafür mehr Urnenbestattungen gefordert wurden. Die Folge: Mehr Raum für ansprechende Themenbereiche.

„Bei diesem Wandel entstanden teilweise Wege, unter denen noch Verstorbene liegen. Deshalb bleibt das gesamte Friedhofsgelände eine Grabstätte “, macht Anke Hamann deutlich: „Nirgendwo darf Blumenschmuck herausgerissen!“

Ein weiteres Thema belastet die Friedhofsgärtnerin: „Immer wieder laden Bürger ihren Gartenmüll bei uns ab“.

Beispielsweise wurden zehn blaue Plastiktüten mit Strauchgut in einer Kompostanlage deponiert. Ignoriert werden von einigen Menschen gar die fünf Kompostanlagen, der organische Abfall von den Gräbern landet in der gelben Tonne. „Nicht einmal das beherzigen die Leute“, resigniert Anke Hamann und erklärt: „Das Abfallunternehmen leert in diesem Fall die Tonne nicht. Wir müssen sortieren und haben Mehrarbeit!“

Eine Bitte an alle Friedhofsbesucher: Umsichtig sein, einen Blick nach links und rechts werfen. Wenn etwas Ungewöhnliches beobachtet wird, bitte weiterleiten an Anke Hamann unter Handy 0172/3063 69 7.