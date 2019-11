Entschleunigung und Radfahren

Tourismusverein Niebüll und Umgebung stellt Zukunftsprojekte vor – und beklagt einen rasanten Mitgliederschwund

15. November 2019, 13:01 Uhr

Niebüll | Es tut sich einiges in Sachen Tourismus im nördlichen Nordfriesland. Bei allen Schritten und Projekten, die verschiedene Akteure auf unterschiedlichen Ebenen bereits eingeleitet haben, sollen die touristischen Potenziale der Region noch effektiver in Wert gesetzt werden. Dafür wird auch über eine Neustrukturierung der einzelnen Vermarktungsebenen nachgedacht.

Zu den lokalen Motoren des Fremdenverkehrs zählt der Tourismusverein Niebüll und Umgebung. Doch dessen Vorsitzender Gerhard Neumann berichtet in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Wirtschaft am Donnerstagabend nicht nur Positives.

Denn: „Wir haben einen alarmierenden Rückgang an Mitgliedern zu verzeichnen.“ 2005 waren es noch 122, derzeit nur noch 62. Darunter 25 Vermieter, 34 Unternehmen und drei passive Mitglieder. „Bei den privaten Vermietern finden sich Wohnungen - da würde ich sofort wieder meinen Koffer nehmen und gehen“, kritisiert Bernd Neumann. Ohne Investitionen in eine zeitgemäße und behagliche Ausstattung werde sich der angestrebte touristische Aufschwung in der wachsenden Stadt – dem Tor nach Sylt – nicht realisieren lassen.

Es gibt aber auch positive Entwicklungen - wie das kürzlich eröffnete Hotel Landhafen mit gut 100 Betten, das dem Tourismusverein bereits beigetreten sei. Dieses werde die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen im kommenden Jahr spürbar nach oben ziehen. Gerhard Neumann bringt die aktuellen Zahlen der Landesstatistik mit. In dieser werden allerdings nur Betriebe mit mehr als zehn Betten gezählt, also nur die Hotels und Pensionen, nicht die Niebüller Kleinvermieter und auch nicht die Ferienhäuser in Dagebüll. Die Zahlen des aufstrebenden Tourismusortes in direkter Nachbarschaft legt der Vorsitzende zum Vergleich mit vor. Demnach gab es im vergangenen Jahr in den 439 Betten in Niebüll (Dagebüll: 1124) 29.792 Ankünfte (Dagebüll: 37.731) und 78.853 Übernachtungen (Dagebüll: 139.832). Das entspricht einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Gäste von 2,6 Tagen in Niebüll und 3,7 Tagen in Dagebüll. Zu den positiven Entwicklung zähle n nach dem Umzug der Tourisinfo vom Rathaus in die Geschäftsstelle der Neg am Bahnhof auch die deutlich verlängerten Öffnungszeiten, in der Saison auch am Sonntag.

Niebüller Muschelfest, Weihnachtsmarkt, Hauptstraßenvergnügen, Osterhasenalarm oder Kindertag in Dagebüll – zahlreiche Veranstaltungen unterstützt der Tourismusverein nach seinen Möglichkeiten. „Kleiner Verein mit großer Wirkung“ - so fasst Ausschussvorsitzender Peter Schumann den Vortrag zusammen. Doch eine Lösung, wie den sinkenden Mitgliederzahlen entgegen gewirkt werden könne, ist nicht in Sicht. „Immer mehr Vermieter bauen sich zur Vermarktung ihre eigene Internetseite, statt über unser Buchungsportal zu werben“, sagt Gerhard Neumann. „Es ist schwierig, dass nur die größeren Betriebe erfasst werden - ein genaues Bild kann man sich so gar nicht machen“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt mit Blick auf die Aussagekraft der Landesstatistik.

Zu den Projekten, die der Tourismusverein im kommenden Jahr realisieren möchte, zählen geführte Fahrradtouren, Marketing durch regionale Produkte, neue Entspannungs- und Entschleunigungspakete sowie das Thema Wandern.

So wichtig solche Aktivitäten vor Ort sind, eine erfolgreiche touristische Vermarktung des nördlichen Nordfriesland könne nur in größeren Dimensionen funktionieren. Das betonte Amtsdirektor Otto Wilke während der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses. Er kündigte an, dass an einer Optimierung und Neuausrichtung der einzelnen Tourismusebenen gearbeitet wird – ein gemeinsames Projekt des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) in Kiel und der Fachhochschule Westküste in Heide. Für Südtondern sind das von oben nach unten zunächst der Nordsee-Tourismus-Service (NTS) mit Sitz in Husum und die im vergangenen Jahr gegründete lokale Tourismusorganisation (LTO) Nordseeküste Nordfriesland. Laut Otto Wilke sei diese für Südtondern von elementarer Bedeutung, vor allem, weil das Land strikt nur noch Projekte von größeren Tourismuseinheiten fördert. Die LTO-Partner Südtonderns sind die Ämter Mittleres Nordfriesland, und Nordsee-Treene, die Gemeinden Nordstrand und Pellworm, der Verein Husumer Bucht und die Stadt Husum.

Zwischenglied zu den Touristinfos vor Ort ist dann noch die derzeit unterfinanzierte Dagebüll-Niebüll-Touristik (DNT, die neu aufgestellt werden soll. Die entsprechende Organisationsanalyse wird am 21. November im Dagebüller Wirtschafts- und Finanzausschuss erstmals öffentlich vorgestellt. „Wir wünschen uns mit Blick auf die zunehmende Zahl an Events einen Veranstaltungsmanager“, nennt Dagebülls Bürgermeister Kurt Hinrichsen einen Wunsch aus seiner Gemeinde.