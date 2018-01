Sperrung Bahnverkehr : Entgleister Triebwagen in Niebüll legt Bahnverkehr lahm

vergrößern 1 von 1 Foto: Bonnichsen 1 von 1

von Lea Sarah Albert

erstellt am 08.Jan.2018 | 18:06 Uhr

Niebüll/Bredstedt | Weil ein Triebwagen während einer Rangierfahrt in Niebüll entgleist ist, ist der Zugverkehr zwischen Niebüll und Bredstedt derzeit in beide Richtungen komplett eingestellt. „Ein entsprechender Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet“, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Montagmittag mit.

Verletzt wurde demnach niemand. Betroffen von der Sperrung sind auch Reisende, die aus Hamburg auf die Insel fahren wollen – für das Stück zwischen Bredstedt und Niebüll müssen sie in Busse umsteigen. Zu Ausfällen zwischen Westerland und Niebüll sei es nicht gekommen, sagte ein DB-Sprecher.

Auch wenn die Entgleisung eigentlich nur ein Gleis betrifft, sind auch die anderen Gleise betroffen, weil sie von Spezial-Fahrzeugen benutzt werden. Diese sind zur Bergung des verunglückten Gefährts nötig.

Die Störung dauerte bis in den Abend: „Seit 20.30 Uhr ist die Störung beendet und die Strecke wieder freigegeben“, berichtet ein Sprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der DB-Sylt-Shuttle ist von der Störung nicht betroffen.