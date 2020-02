Enge-Sande will Schulterschluss bei Dorf-Konzept

Avatar_shz von shz.de

06. Februar 2020, 17:06 Uhr

Enge-Sande | Interesse weckte in der Sitzung der Gemeindevertretung die Ausführung der Architektin Rieke Schneidereit, die den 254-Tage-Zeitplan für den Kita-Anbau vorstellte. Das ambitionierte, noch einmal veränderte Vorhaben muss die üblichen Fristen durchlaufen, ehe nach Bauantrag, Bauausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabeprüfung in knapp einem Jahr begonnen werden kann. „Ende 2021 soll dann alles fertig sein“, so die Architektin.

Carsten-Peter Thomsen hätte sich über einen früheren Termin gefreut, während seine Stellvertreterin Silke Friedrichsen-Schütt kommentierte: „Wenn es klappt – super.“

Beim vom Land geförderten Ortsentwicklungsplan, den andere Gemeinden wie Risum-Lindholm separat auf die Beine stellen, sucht Enge-Sande die Zusammenarbeit mit Stedesand. Hintergund ist die mangelnde Kapazität eines Flensburger Planungsbüros, das auf das Tempo drückt. „Die Planungskosten können wir uns dann aufteilen“, so der Bürgermeister.

Als Beispiel für gewünschte Projekte nannte er einen Radweg nach Soholm. Grundsätzlich werden alle Dorfbewohner in einer Zukunftswerkstatt befragt. Die Gemeindevertretung gab grundsätzlich grünes Licht. Endgültig entschieden wird auf einem Treffen mit Stedesander Vertretern am 12. Februar. Die Enge-Sander Delegation darf danach frei entscheiden, ob es zu einer Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde kommt.