Zeugen gesucht : Enge-Sande: Lkw schneidet Pkw

Der Lkw fuhr einfach weiter: Am Donnerstagabend kam es zu einem Vorfall auf der Enger Straße.

20. Dezember 2019, 11:07 Uhr

Einer fuhr zu weit in der Mitte, der andere hat den Schaden: Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr zu einem Vorfall auf der Enger Straße in Enge-Sande außerhalb geschlossener Ortschaften.

Lkw fährt einfach weiter

„Ein Lkw fuhr in Richtung Ortsteil Enge und geriet dabei zu weit mittig auf die Fahrbahn, sodass sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr berührten“, heißt es in einer Polizeimitteilung, und weiter: „Der Lkw setzte seine Fahrt hiernach ungehindert fort, während der Fahrer des Vans anhielt und die Polizei benachrichtigte.“

Zeugen gesucht

Am Van wurde den Angaben zufolge der Seitenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Zeugen und der Fahrer des Lkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter der Rufnummer 04662/891260 zu melden.

