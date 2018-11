Energiewende als Europa-Frage

„Mitmachen! Mitreden! Sich einmischen!“: Unter diesem Motto stand eine Podiumsdiskussion in der Nordsee-Akademie

von Dorte Arendt

05. November 2018, 17:47 Uhr

Mit 200 Teilnehmern und mehr als 30 Vortrags- und Diskussionsrunden (sogenannte Sessions) ist die Idee des ersten Barcamps Zukunftsenergien in der Nordsee-Akademie in Leck (wir berichteten) voll und ganz aufgegangen. Bürger und Aktivisten, aber auch Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter trafen sich mit anderen Machern der erneuerbaren Energien, sei es aus Genossenschaften, Unternehmen, Verbänden, Hochschulen oder Banken.

Die Akteure tauschten sich aus, präsentierten neue zukunftsfähige Entwicklungen und diskutierten darüber, wie sie ihre Mitmenschen besser mitnehmen und die Politik dazu bewegen können, die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Sinne der Energiewende auf „Grün“ zu stellen.

Höhepunkt war die Podiumsdiskussion. Mit Tobias Goldschmidt, Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Anna Leidreiter, Mitarbeiterin im World Future Council (Weltzukunftsrat) und engagierte Energie-Campaignerin, Daniel Bannasch, Energie-Blogger, der seit Jahren die Energiewende auf dem Bierdeckel erklärt, und dem Vorsitzenden des Landesverbands Windenergie SH, Reinhard Christiansen, traten dort vier Protagonisten in den Ring.

Wie in allen Sessions waren auch hier die Zuhörer nicht nur Statisten. Hatten Mitspracherecht, mischten sich durch ihr Sprachrohr, den „Anwalt des Publikums“ Christian Andresen, als „fünfter Gesprächspartner“ in die Diskussion ein. Gaben mit roter oder grüner Karte dem gerade Gesagten ihr Votum, ganz im Sinne des Barcamp- Mottos: „Mitmachen! Mitreden! Sich einmischen!“

Bereits mit der von Moderatorin Jana Lüth gestellten Eingangsfrage: „Wo stehen wir?“, wurde schnell klar, die Energiewende wird von jedem Beteiligten aus seinem Blickwinkel betrachtet. Hingegen kamen alle schnell überein, die Energiewende ist eine politische Frage.

Tobias Goldschmidt brachte es auf dem Punkt: „Wir können wieder Weltmeister werden! Müssen weg von der politischen Verzagtheit, müssen positiv über die Energiewende reden. Wir wollen alles dafür tun, doch auf Bundesratsebene bohren wir Schleswig-Holsteiner derzeit ganz dicke Bretter.“

Blogger Daniel Bannasch forderte unter anderem: „Wir müssen das Thema von der Basis her diskutieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine gemeinsame Vision“. Sei es doch jetzt endlich an der Zeit und ganz wichtig, nicht mehr über das zu reden, was war und warum es nicht geht. „Wir haben die Entwicklung angeschoben, jetzt müssen wir alle mit anfassen“, so Anna Leidreiters Fazit.

Eine Forderung, die Reinhard Christiansen untermauerte: „Die Politik muss ein klares Ziel definieren, von ganz oben bis ganz unten. Bis in die letzte Behörde, die letzte Amtsstube!“ „Aber nicht nur in Deutschland“ so Leidreiter abschließend. Denn: „Nur ein geeintes Europa schafft die gesetzten Ziele.“

Am Ende des ersten Barcamps Zukunftsenerigen in Südtondern stand für alle Beteiligten fest: „Wir machen weiter! Das ist eine tolle Sache, die auf jeden Fall eine Wiederholung erfährt“.