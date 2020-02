Emotionale Abschiedsfeier für Eckhard Kruse

Großes Lob für den scheidenden Leiter der Friedrich Paulsen Schule – dieser wechselt nach Kiel

Avatar_shz von shz.de

02. Februar 2020, 15:39 Uhr

niebüll | Das Niebüller Gymnasium, die Friedrich Paulsen Schule, verabschiedete am Freitag seinen Schulleiter Eckhard Kruse mit einem zweistündige Festakt in der überfüllten Mensa. Mit tollen Musikbeiträgen des extra gegründeten Abschiedschores sowie Big Band und Julia Cao am Flügel lief das Programm abwechslungsreich ab.

Ungewöhnlich einhellig war das große Lob für einen freundlichen, offenen Menschenversteher, der es geschafft habe, stets wertschätzend und auf Augenhöhe mit Schülern, Kollegen, Vorgesetzten und Eltern umzugehen. Durch seine besondere Art habe der Pädagoge, der nach Kiel wechselt, in vier Jahren viel aufgebaut. Diese Anerkennung zog sich durch alle Reden, von Amts- und Schulverbandsvorsteher Ingo Böhm über Bürgermeister Wilfried Bockholt bis zu Marc Ziriakus vom Schulelternbeirat. Die Reden der Schülersprecher und Schüler hinterließen beim Schulleiter ebenfalls eine „tiefe Wirkung“. So freute er sich sichtlich über die persönliche Worte von Nils Bremes, der seinen Lateinunterricht Dank kreativer Tafelbilder, kraftvoller Versvorträge und heiterer Geschichten vier Jahre lang beglückend fand.

Da strahlte der Schulmeister, der deutlich erkennen ließ, woran sein Herz hängt. So bekam die FPS-Big Band, dessen Mitglied er war, ein besonders dickes Kompliment. Eckhard Kruse zog in seiner Rede noch einmal alle Register: So dankte er nicht nur warmherzig Schülern und Kollegen, sondern vor allem Hausmeistern, Sekretärin und Küchenkräften für ihre Arbeit. Glaubhaft teilte er mit, dass er aus den vorbildlich glänzenden Fußböden der unermüdlichen Putzfrauen Kraft für seine Arbeit gezogen habe. Die humorvollen Reden aus dem Kollegium für ihren „Mannschaftsführer“ wurden mit viel Beifall goutiert, ehe es bei der Verabschiedung durch Dr. Annette de la Motte-Martens ernst wurde.

Doch nur für einen Moment, denn die künftige Kollegin in Kiel wies den noch amtierenden Direktor darauf hin, das er auf Vieles verzichten müsse: „Bald sitzen Sie in einem kleinen Büro im Ministerium, umgeben von Aktenschränken. Dort werden Sie alles selbst machen: Akten sortieren und beschriften, Tesafilm besorgen, telefonieren, sich um die Fahrbereitschaft kümmern.“ Unter dem zustimmenden Gelächter der Gäste versprach die coole Referentin für Schulaufsicht, dass sie künftig seine Nachbarin sei, und „von Karton zu Karton“ Hilfe anbiete. Mit Kruses sinnigen in Latein vorgetragenen Worten „Die FPS möge wachsen, blühen und gedeihen“ ging es über zum geselligen Teil.