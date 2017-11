Motto-Fete : Emmelsbüll feiert eine Hollywood-Party

vergrößern 1 von 3 Foto: Doa 1 von 3





von doa

erstellt am 01.Nov.2017

Emmelsbüll-Horsbüll | Ein roter Teppich führte zum Eingang des Friesischen Gasthofs – schließlich erwartete der TSV Emmelsbüll illustre Gäste. Der Vereinsvorstand hatte zur Hollywood-Party eingeladen, und im Laufe des Abends kamen sie alle: Sherlock Holmes, Jessica Rabbit und Charlie Chaplin wurden ebenso gesichtet wie Miss-Piggy, Wonderwoman oder Top-Gun-Piloten. Auch Filmemacher und sogar eine Filmrolle auf zwei Beinen mischten sich unter die zum Teil sehr kreativ und kunstvoll herausgeputzte Gästeschar.

„Wir machen alle zwei Jahre eine Mottoparty“, berichtete Stefan Johannsen, Vorsitzender des TSV Emmelsbüll, der im Batman-Kostüm auftrat, seine Frau Manja schlüpfte als ideale Ergänzung dazu ins Catwoman-Dress. Am Rande bemerkt: Auch der Joker, der Erzfeind Batmans, hatte sich unter die Besucher gemischt. Nach einer Halloween-Party vor zwei Jahren sei schnell das Motto für die nächste Kostümfeier klar gewesen: Stars und Sternchen, so der Vorsitzende weiter.

Vier Treffen, bei dem gemeinschaftlich an der glamourösen Deko für den Hollywood-Abend gewerkelt und gebastelt wurde, gab es laut Stefan Johannsen - das Ergebnis konnte sich sehen lassen, zudem hatte die Videothek Niebüll den Stars für einen Abend ungezählte Filmplakate und Deko-Figuren ausgeliehen.

Die Stimmung stimmte von Anfang an, bereits vor 21 Uhr drehten sich die ersten Tanzpaare zur Partymusik von DJ Arno, auch die Filmbar war früh frequentiert. Aber: Was wäre Hollywood ohne Preisverleihung? Zu vorgerückter Stunde wurden die besten Kostüme prämiert - abstimmen durfte das Publikum. Den ersten Preis eroberten zwei Grusel-Piraten aus Fluch der Karibik, den zweiten Platz gewann - ganz in Grün - die Fiona, die Frau des Obers Shrek, den dritten Platz teilten sich Mr Spock und Cruella Deville (ohne 101 Dalmatiner).