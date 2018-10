Elternfrühstück mit Kindern

von Redaktion Nordfriesland

23. Oktober 2018, 16:14 Uhr

In der Evangelischen Familienbildungsstätte Niebüll findet das nächste Elternfrühstück am Donnerstag, 1. November, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr iim „Haus der Familie“ statt. Wie immer wird es ein Frühstück für Kinder unter drei Jahren mit ihren Eltern oder sonstigen Bezugspersonen sowie Schwangere geben. Das Elternfrühstück ist ein offenes Angebot, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auch eine Kursgebühr wird nicht erhoben. Eine Spende ist willkommen.