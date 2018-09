Elternfrühstück in Niebüll

von hwo

10. September 2018, 11:20 Uhr

Das nächste Elternfrühstück findet am Donnerstag, 20. September, in der Zeit von 9 bis11 Uhr im „Haus der Familie“ in Niebüll statt. Dies ist ein Angebot für Kinder unter drei Jahren mit ihren Eltern, Großeltern oder sonstigen Bezugspersonen. Auch Geschwisterkinder sind willkommen.

Wer Interesse hat, kann einfach reinschauen, um in gemütlicher Runde zusammenzusitzen. Eine Spende ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.