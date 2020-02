Eltern-Taxis lindern Streik-Folgen

Die Bus-Ausfälle am Mittwoch haben sich an Südtonderns Schulen ganz unterschiedlich ausgewirkt

05. Februar 2020, 14:07 Uhr

Südtondern | Der Streik der Busfahrer in Nordfriesland hat am Mittwoch zu unterschiedlichen Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Südtondern geführt.

Während etwa an der Grundschule Süderlügum praktisch keine Kinder fehlten, war der Ausfall der Busse an der Gemeinschaftsschule Niebüll deutlich zu spüren. „Das können wir wohl sagen, das hat den Unterricht schon beeinträchtigt“, sagte Schulleiter Peter Sander. Konkrete Zahlen hatte der Rektor allerdings nicht vorliegen.

Ob die Kinder zum Unterricht kommen, habe im Ermessen der Eltern gelegen. Dabei sei klar gewesen: Wer sein Kind bringt, müsse auch dafür sorgen, dass es wieder geholt wird, erklärte Sander die Regelung.

In Süderlügum berichtete Schulleiterin Meike Kosbü-Hermann: „Es sind alle gekommen.“ Das ist erstaunlich, denn die Hälfte der 124 Schüler sind sogenannte Fahrschüler aus den umliegenden Orten. Vermutlich hätten sich die Eltern bezüglich des Transports ihrer Kinder abgesprochen, mutmaßte die Rektorin.

„Es fehlen im Schnitt fünf Schüler pro Klasse“, teilte Stefanie Marquardt von der Emil-Nolde-Schule in Neukirchen auf Anfrage mit. Sie geht davon aus, dass viele Fahrgemeinschaften gebildet worden seien, um den Ausfall der Schulbusse zu kompensieren.

An der Beruflichen Schule in Niebüll waren vor allem die Vollzeit-Klassen betroffen, berichtete Lars Brodersen, der an der Schule für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die meisten Berufsschüler hätten indes ein eigenes Auto und seien nicht auf den Bus angewiesen.

Keine Folgen hatte der Busfahrer-Streik für den Unterricht an der Dänischen Schule in Niebüll. Kein Schüler hat deshalb gefehlt. „Wir haben nicht viele Buskinder“, sagte Schulleiterin Inga Thamsen.

Durch den Streik wirkte beispielsweise die ZOB-Haltestelle in Leck wie verwaist, nur ein frierender junger Mann wartete am Morgen kurz nach 7 Uhr vergeblich auf die Mitfahrgelegenheit: „Ich muss nach Niebüll zu einem Praktikum.“

Ein Verkehrschaos blieb an der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au aus. In einem Schreiben, das die Schule herausgegeben hatte, waren die Eltern gebeten worden, den linken großen Parkplatz als Rundkurs zu nutzen. Das machten einige, die meisten aber stoppten schon beim Erlebnisbad, auf dem Schul-ZOB oder dem Lehrer-Parkplatz. Auch von den anderen Schulen liegen keine Berichte über nenneswerte Verkehrsbehinderungen vor.

Von dem Streik betroffen waren an der Gemeinschaftsschule Leck 193 der insgesamt 455 Schüler. Eltern oder Großeltern aus den Nachbarorten chauffierten die Kinder zum Süderholz. Doch es waren lange nicht so viele, wie man vielleicht erwartet hatte. „Rund die Hälfte aller Bus-Kinder blieb zu Hause“, schätzte Schulleiter Hauke Ahlers. Außerdem hätten auch Schüler aus dem Ort die Gelegenheit ausgenutzt, um sich ebenfalls im Bett noch einmal umzudrehen.