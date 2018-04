Aus der Gemeindevertretung : „Ellhöft geht es supergut“

Freude über Jahresabschluss 2017 – selbst wenn die Gewerbesteuer-Erträge geringer als erwartet sind

von cw

06. April 2018, 07:57 Uhr

Ellhöft | Rekordverdächtig in nur 25 Minuten wickelte die Gemeindevertretung Ellhöft die elf Tagesordnungspunkte ihrer 19. Sitzung im Gemeindehaus ab. Der dazu einhellige Kommentar der Vertreterin Heike Wenzlawski und ihrer männlichen Kollegen: „Einmal waren wir aber noch schneller!“ Im Mittelpunkt stand die einstimmige Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017, dessen Eckdaten Amtsrat Timm Kamke vom Amt Südtondern vortrug. Nach der Ergebnisrechnung betrug der Überschuss gut 32 600 Euro, bei Erträgen von knapp 402 300 Euro und Aufwendungen von fast 369 700 Euro.

Gegenüber der Planung waren es 53 000 Euro weniger; Hauptgrund waren die um gut 77 000 Euro geringer ausgefallenen Erträge aus der Gewerbesteuer. Aber trotzdem hat sich das Eigenkapital der Gemeinde weiterhin auf gut 705200 Euro erhöht, was eine Quote von stolzen 91,9 Prozent bedeutet. Bei einer Bilanzsumme von 767 138 Euro beträgt das Anlagevermögen 542 293 und das Umlaufvermögen 215 893 Euro. An liquiden Mitteln verfügt man über fast 214 000 Euro. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen jeweils 140 Prozent.

Äußerst positives Resümee von Timm Kamke: „Insgesamt wieder ein erfreulicher Jahresabschluss, Ellhöft geht es supergut!“ Die Netto-Haushaltsüberschreitungen 2017 von nur gut 5200 Euro wurden ebenfalls einstimmig genehmigt.

Bürgermeister Jörg Thomsen (Foto) berichtete von überörtlichen Themen, die auch die Gemeinde Ellhöft betreffen, wie Einführung des Rufbusses in Nordfriesland zum 1. August, den geplanten Kindergarten-Anbau in Süderlügum oder den Mensa-Neubau des Schulverbandes-Nord in Neukirchen.

Der stellvertretende Bürgermeister Mario Feldbusch hatte an einer Versammlung bezüglich der geplanten 380-KV-Westküsten-Stromleitung von Klixbüll nach Dänemark von Tennet teilgenommen. Hier waren drei Trassenleitungen vorgeschlagen worden, wovon zwei auch die Gemeinde Ellhöft tangieren würden. Aber von dänischer Seite liegen noch keinerlei Leitungsplanungen vor.

Eine kurze Diskussion, die aber in eine gemeinsame Richtung lief, kam bezüglich der Hinterlassenschaften von Hunden in der Gemeinde auf. Mario Feldbusch schlug vor, einen Tütenspender mit Entsorgungskorb aufzustellen. Das rief aber Bürgermeister Thomsen auf den Plan, der hervorhob, das Ellhöft nach wie vor keinerlei Hundesteuer erhebt. Und so war man sich schnell einig, dass die betreffenden Hundebesitzer zunächst erst einmal angesprochen werden sollen, den Kot ihrer Hunde selbst zu entsorgen, bevor man weitere Maßnahmen beschließen will.