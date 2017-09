Eisenberg brilliert an Marcussen-Orgel

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:40 Uhr

Ein besonderes Konzerterlebnis genossen die Zuhörer in der Marienkirche zu Süderlügum: Kirchenmusikdirektor Prof. Matthias Eisenberg aus Straupitz gab sich die Ehre. Der Veranstalter der Orgelkonzertreihe, Kantor Jochen Seeger, hat ihn verpflichtet – ein wahrer Glücksgriff, denn das Konzert war „grandios“, wie eine Besucherin Matthias Eisenberg überwältigt zurief. „Am Ausgang wurde dann auch mir als Organisator der Konzertreihe mehrfach gedankt. Das hat mich sehr gefreut und gerührt“, so Seeger nach dem Abend.

Großer Beifall ertönte vorab – und es ging mit Johann Sebastian Bach fulminant und sehr festlich los: Matthias Eisenberg hat dabei gleich zu Beginn ein wahres Feuerwerk gezündet. Präludium und Fuga in G-Dur bestechen durch ein glänzendes Laufwerk, zunächst einstimmig komponiert, wirkt das Präludium dann über gebrochene Akkorde und Tonleitern. Die Fuge erscheint im Gegensatz dazu fast tänzerisch. Bachs „In dir ist Freude“ aus dem „Orgelbüchlein“ sprengt die Form des Orgelchorals, weitet sich zu einer Fantasie aus: Hier ist ein wirklich fröhlicher übersprudelnder Bach präsent. Jeder Satz erzielt proportionales Gleichgewicht, indem sich Manual- und Pedalstimmen elegant zu einer mustergültigen Orgelpartitur verbinden. In „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ führte der langjährige Gewandhausorganist die Mittel- und Unterstimmen vor. Einer Improvisation schloss sich ein gemeinsamer Choral an. Mit Sonaten von Felix Mendelssohn-Bartholdy ging es weiter mit dem fabelhaften Musikgenuss. Höhepunkt war nach zwei weiteren Bachstücken (Allein Gott in der Höh sei Ehr, Toccata und Fuge in F-Dur mit großem Pedalsolo) Eisenbergs „Spezialität“. Nach der Toccata und der Fuge BWV ging Matthias Eisenberg an die Brüstung und sagte: „Zum Ende des Konzertes an dieser wunderbaren Orgel steht eine Improvisation.“

Ein Thema oder einen Melodievorschlag aus dem Publikum kam nach seiner Aufforderung nicht. Da diese Bitte kaum jemand akkustisch verstanden hatte, wurde kein Vorschlag geäußert. Die dreiteilige Improvisation ging dann über den Choral „Nun danket alle Gott“. Matthias Eisenberg ließ die Orgel jubilieren und tribulieren, er „zog alle Register“ in wahrhaft rasanter Schnelligkeit, so dass die Marcussen-Orgel „alles geben“ musste. Sie bestand diese harte Prüfung durch den weltbekannten Organisten perfekt. Man hatte den Eindruck, bei der letzten Improvisation hebt er gleich mit der Orgel ab, hieß es hinterher. „Obwohl Matthias Eisenberg nur eine Stunde die Orgel ausführlichst geprüft hat, hatte man das Gefühl, er ist mit dem Instrument verschmolzen“, kommentierte Jochen Seeger voller Bewunderung. „Lässt sich leicht spielen“, lautete das schlichte Urteil vom Meister, „es ist ja eine eher kleine Orgel.“ Matthias Eisenberg hatte für Süderlügum ein spezielles Programm zusammengestellt: „Bach und Mendelssohn-Bartholdy müssen schon dabei sein“, lächelt er. Jochen Seeger verkündete den Konzertbesuchern, dass die Konzertreihe 2018 mit hochwertigen Konzerten weitergeht.