Südtondern-Sommerserie : Einwohnerversammlung in Lexgaard: „Das ist gelebte Demokratie“

vergrößern 1 von 2 Foto: Albert 1 von 2

In unserer Südtondern-Sommerserie „Wie funktioniert eigentlich...?“ geht es heute um die kleinste Gemeinde des Amtes Südtondern. 55 Menschen leben in Lexgaard, das nördlich von Leck und südlich von Süderlügum zwischen Geest und Marsch liegt. Wir haben uns mit Lexgaards Bürgermeister Gerhard Hoffmann über Demokratie in ihrer Ursprungsform, das Zusammengehörigkeitsgefühl in seinem Dorf sowie über junge Menschen unterhalten, die in Lexgaard Resthöfe kaufen und restaurieren, um dort ihre Kinder großzuziehen.

Bei wichtigen Themen wird es eng im Haus von Gerhard Hoffmann: Die Versammlungen der Gemeinde Lexgaard finden nicht in einem öffentlichen Gebäude statt, sondern am Esstisch im Wohnzimmer des Bürgermeisters. Der 67-Jährige ist seit 2010 das Oberhaupt des Ortes im Norden Nordfrieslands. 55 Menschen leben hier – noch vor zehn Jahren waren es über 70. Aufgrund der geschrumpften Einwohnerzahl hat das Dorf seit einigen Jahren keine Gemeindevertretung mehr: An ihre Stelle trat eine sogenannten Einwohnerversammlung, der alle Dorfbewohner der Gemeinde angehören. „Jeder darf hierher kommen und mitbestimmen – das ist gelebte Demokratie“, sagt Hoffmann. Nicht gewählte Vertreter entscheiden in Lexgaard über die Geschicke des Ortes, sondern alle Menschen – stimmberechtigt sind alle über 16 Jahre – die hier leben. Im Durchschnitt sind es rund 15 Bewohner, die zu den Sitzungen, die ein bis zwei Mal pro Jahr in der Stube des Bürgermeisters im Remper Weg stattfinden, kommen und bei belegten Broten, Bier und Cola die aktuellen Themen diskutieren und schließlich darüber abstimmen.

Das nächste Treffen steht im November an: Was auf die Tagesordnung kommt, bestimmen die Bürger mit – während des gesamten Jahres können sie dem Bürgermeister Dinge, die ihnen wichtig sind, mitteilen, damit sie im Gremium beraten werden. Hinzu kommen Themen, die in allen 30 Gemeinden Südtonderns besprochen werden müssen, und die Hoffmann vom Amt erfährt. Ergänzt wird die Gesprächsliste von der Planung von Festen und anderen wiederkehrende n Ereignissen, zum Beispiel dem Osterfeuer. „So viel anders als zuvor, als wir noch eine Gemeindevertretung hatten, sind die Themen jetzt nicht“, sagt Hoffmann, der bis zu seinem Amtsantritt – damals war die Gemeindevertretung bereits passé– stellvertretender Bürgermeister war und daher auch das Prozedere in den Sitzungen zuvor gut kennt.

Ein Punkt, der ihn und die anderen Dorfbewohner schon lange umtreibt, ist die Restaurierung der gemeindeeigenen Straßen – also den Wegen, die von der Gemeinde unterhalten werden müssen – , die sich über drei bis vier Kilometer erstrecken. Bisher seien dort eher „kleine Flickarbeiten am Asphalt“ gemacht worden. Besser wäre es jedoch dem Bürgermeister zufolge, die komplette Straße samt ihres Fundamentes – „das noch für Pferdewagen gebaut ist“ – zu erneuern. Dafür fehle im Moment aber schlicht das nötige Geld.

Bis zu 20 Leute finden Platz im Zimmer im Remper Weg. Dann werden Stühle dazugestellt und „das Sofa muss dann auch schon mal raus manchmal“, damit alle sitzen können, erzählt der Elektromeister, der seit rund sieben Jahren im Ruhestand ist und der seinen Betrieb zunächst in Lexgaard, später in Braderup hatte. Noch immer hilft er Freunden und Bekannten, wenn sie sein Fachwissen brauchen, denn die gegenseitige Unterstützung ist ihm wichtig. Geht es um Belange, die sehr viele Menschen beschäftigen, wie zuletzt, als eine Nachbargemeinde ein Windrad in Lexgaard aufstellen wollte, dann versammeln sich die Teilnehmer in der Festscheune bei Fritz und Martina Levsen im Ochsenweg, im Watt bi Watt. „Da waren alle heiß und wollten mitreden“, sagt der Bürgermeister. Er leitet die Sitzung, wie bei einer Gemeindevertretung auch, sitzen sein Stellvertreter sowie zuvor ausgewählte Vertreter mit am Tisch, die sich zum Beispiel mit Finanzen, Straßenbau oder Bildungsthemen auskennen. „Diese Hilfe brauche ich auch, ich kann ja nicht Experte auf allen Gebieten sein“, sagt er.

Ob es schwierig ist, sich auf einen Weg zu verständigen, wenn so viele Menschen mitbestimmen dürfen? Die Antwort auf diese Frage kommt prompt: „Wir haben uns jedenfalls noch nicht so doll gestritten, dass einer rausgegangen ist“, sagt Hoffmann und lacht. Einen Konsens hätten sie bisher immer gefunden, auch wenn es manchmal länger dauert. Klar sei es teilweise problematisch, bei vielen unterschiedlichen Meinungen eine Richtung einzuschlagen, für ihn überwiegen jedoch die Vorteile, unter anderem jener, dass jeder Bürger ein Mitspracherecht hat.

Über mangelnden Nachwuchs in Lexgaard kann der Bürgermeister derweil nicht klagen. „Ich merke nicht, dass die jungen Leute alle nur in der Stadt wohnen wollen“, sagt er. Ganz im Gegenteil: Erst kürzlich sind zwei junge Paare in das kleine Dorf gezogen. Auf einem sanierten Resthof wollen die einen ihre Kinder großziehen. Die anderen beiden sind noch damit beschäftigt, sich ein Haus zum Wohnen umzubauen .„Die freuen sich, dass sie ländlich wohnen können“, sagt Hoffmann. Einen Kindergarten und Schulen gibt es zwar nicht im Ort – aber der nächste in Süderlügum ist nicht weit.

Ein Mal will Gerhard Hoffmann noch für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Lexgaard kandidieren – rund 13 Jahre hätte er den Posten dann inne, wenn er im kommenden Jahr erneut für fünf Jahre in das Amt gewählt würde. „Aber dann reicht es auch“, sagt er.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 21.Aug.2017 | 06:00 Uhr