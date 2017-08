Windparks Leckeng und Schnatebüll. : Einweihungsfeier: Rund 650 Gäste feiern Bürgerwindparks

vergrößern 1 von 1 Foto: Hansemann 1 von 1

Schnatebüll | Es sei ein langer und teils steiniger Weg gewesen, den man im Zusammenhang mit der Errichtung des Windparks Schnatebüll und dem Repowern des Windparks Leckeng gegangen war. Galt es doch verschiedenste Interessengruppen, Befürworter wie auch Gegner, mit auf diesen Weg zu nehmen und vom Ziel, vom Nutzen für alle, zu überzeugen. Doch vor rund drei Wochen ging die letzte der Windkraftanlagen ans Netz. „Wir haben bis dato rund 65 Millionen Euro in beiden Windparks investiert“, sagte Volker Storm, einer der Geschäftsführer in Leckeng und Schnatebüll, während der Einweihungsfeier, zu der rund 650 Gäste gekommen waren.

„Teilweise haben bis zu 100 Personen – von überwiegend aus der Region stammenden Firmen - täglich auf den Baustellen gearbeitet. Ihnen und allen anderen Beteiligten ist es zu verdanken, dass wir heute hier Dankeschön sagen.“ Doch seien es auch die Anleger, die mit ihren Geldern viel Vertrauen in die Sache setzen, sowie Stedesands und Lecks Gemeindevertretungen, die der Sache zustimmten. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten, und so wurde während der Grußworte immer wieder deutlich, es ging nicht ohne Reibung, ohne beiderseitige Ein- und Zugeständnisse.

Wie zum Beispiel bei der Festlegung der prozentualen Bürgeranteile am Windpark Leckeng, oder der Überzeugungskraft auf Eiderstedt sowie Pellworm. „Wir sahen uns um unsere Selbstständigkeit gebracht. Doch heute wissen wir, der Windpark Schnatebüll, der als Ausgleich für die auf Eiderstedt und Pellworm abgebauten Windparks entstand, bedeutet keine Aufgabe. Im Gegenteil, er ist ein großes Glück für uns“, so Hans Henning Carstens, Geschäftsführer in Schnatebüll und einer der Altanlagenbetreiber auf Eiderstedt.

Aber auch mit Blick auf die Politik und deren Entscheidungen, gingen nahezu alle Redner ein. Lecks Bürgermeister Andreas Deidert brachte sagte: „Für mich heißt es, wir haben hier oben unsere Hausaufgaben gemacht. Damit das aber auch so bleibt sind andere gefragt. Die hier produzierte Energie muss auch dahin kommen wo sie benötigt wird.“ Ein erstes freudiges Ergebnis konnte Volker Storm dann verkünden: 5260 Euro, die teilnehmende Gäste für den Abend gespendet hatten, sollen aufgerundet und der Jugendfeuerwehr Klintum-Osterschnatebüll, den Pfadfindern in Leck sowie der FFW Stedesand zugutekommen.