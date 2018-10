von Redaktion Nordfriesland

23. Oktober 2018

Die Kirchengemeinde Emmelsbüll-Neugalmsbüll lädt ein zu ihrem nächsten Gottesdienst am Sonntag, 28. Oktober, Beginn ist um 10 Uhr. In der Rimberti-Kirche zu Emmelsbüll ist eine sogenannte Apfelstraße mit vielen alten Apfelsorten aus den Beständen von Thomas Andresen und Jan Boysen aufgebaut worden. Im Anschluss an den Gottesdienst können diese Schätze besichtigt werden.