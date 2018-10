Dorfgemeinschaft Stadum : Eintopfessen fürs Gemeinwohl

von shz.de

22. Oktober 2018, 17:07 Uhr

Wenn es um die Dorfgemeinschaft geht, ziehen drei Männer an einem Strang: Ehrenbürgermeister Gert Lorenzen, Ex-Bürgermeister Werner Klingebiel und der amtierende Verwaltungschef Bernhard Rensink. Beim „Stadumer Herbstmarkt“ krempelte das Trio die Ärmel hoch, verkaufte frisches Gemüse, leckere Schmalzbrote, kräftige Erbsensuppe und wärmenden Punsch. Möhren, Lauch und Co fanden an diesem Tag reißenden Absatz, die Kartoffeln waren im Nu weg.

Die Erbsensuppe hatte Kaufmann Sven Lück gesponsert. Fast 100 Liter dieses sättigenden Mittagsmahls schenkten die emsigen Herren vor dem Dorfladen aus. Über den Verkaufserlös in Höhe von 300 Euro wird sich der Kindergarten „Stadumer Arche“ jetzt freuen. Die Bürger honorierten diese kleine Aktion mit großer Wirkung mit ihrem Kommen und nahmen sich Zeit für einen Schnack.

„Es ist ein Beitrag zur Stärkung der dörflichen Gemeinschaft und zur Unterstützung des Dorfladens“, freute sich Bernhard Rensink über die positive Resonanz.