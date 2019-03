Osterhasen-Alarm : Einmal Niebüller Stadthase sein

Wer bei der beliebten Aktion mitmachen möchte, kann sich ab sofort beim Stadtmarketing bewerben.

von Anja Werner

01. März 2019, 16:03 Uhr

Auf diese Nachrichte haben viele kleine und auch große Niebüller fast ein ganzes Jahr lang gewartet: Bald hüpfen die äußerst scheuen Niebüller Stadthasen wieder durch den Luftkurort. Nur einmal im Jahr sind sie zu sehen. Zum 16. Niebüller Osterhasenalarm am Ostersonnabend, 20. April, ab 10 Uhr werden wieder viele Als Osterhasen Verkleidete Freiwillige in der Innenstadt und in verschiedenen Einrichtungen unterwegs sein. Ein Job, der äußerst beliebt ist, weil die Hoppelbande doch jede Menge Frühlingsfrische und gute Laune versprüht – und dazu noch unzählige hart gekochte, bunt gefärbte Eier an die Besucher der Veranstaltung verteilt.

Im ganzen Stadtgebiet werden die Hasen in kleinen Grüppchen unterwegs sein, um Eier und kleine Salztütchen zu verschenken. Auch in Einrichtungen wie dem Krankenhaus oder den Seniorenwohnheimen kann man den fröhlichen Langohren begegnen.

Hasenspiele, bei denen Geschicklichkeit und Konzentration gefordert sind, werden für Kinder an verschiedenen Stationen in der Niebüller Hauptstraße angeboten. Um 12.30 Uhr hoppeln dann alle Hasen zum großen Finale auf den Niebüller Rathausplatz.

Wer bei diesem Spaß einmal oder wieder mit dabei sein möchte, hat jetzt die Chance, sich zu bewerben. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, allerdings können Kinder im Kindergartenalter nur in Begleitung eines Elternteils teilnehmen.

Wer Lust hat, dabei zu sein, kann sich ab sofort beim Stadtmarketing Niebüll unter der Telefonnummer 04661/ 601 710 oder per Mail an stadtmarketing@stadt-niebuell.de melden.

B bei der Bewerbung sollten Name, Kleidergröße, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben werden. Aufgrund der erwarteten Vielzahl an Bewerbungen und einer begrenzten Anzahl von Kostümen in verschiedenen Größen, bittet das Stadtmarketing Niebüll vorab um Verständnis, wenn nicht alle berücksichtigt werden können.